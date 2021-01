Tamara Falcó ha encontrado la alternativa más elegante a los pantalones vaqueros en los estantes de Zara

Cómodos y favorecedores.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

A esta alturas, todas sabemos que los pantalones pitillo no han muerto (ni van a morir) porque ya han llegado a la categoría de clásicos, pero también está claro que van a convivir con otro tipo de pantalones vaqueros. Lo sentimos por vosotros, pitillos, pero no vais a ser los reyes de nuestros armarios porque es hora de que este otoño-invierno 2020/2021 le abramos las puertas a los vaqueros 'wide leg', ‘tapered’, ‘loose fit’... que serán los que estarán de moda en los próximos meses. Y Tamara Falcó ya ha fichado los pantalones vaqueros que mejor quedan con mocasines.

La marquesa de Griñón ya cuenta con, nada más y nada menos, un millón de seguidores en Instagram. Eso sí, de momento usa su cuenta de Instagram como escaparate de sus looks y para promocionar algunos de los lugares que visita por colaboración y apenas hay hueco para su vida personal, como sí hacen otras influencers con su mismo número de seguidores. Al margen de esto, lo que está clarísimo es que Tamara Falcó es una mujer elegante y que inspira al resto para vestir y maquillarse, con lo que nos muestra en su perfil en Instagram y en cada una de sus participaciones en ‘El Hormiguero’.

Esta vez ha sido el look que ha lucido para acudir a un evento de Sisley, marca con la que colabora, el que nos ha enamorado. Tamara ha combinado unos pantalones ‘mon fit’ color gris de Zara, a la venta en la web por 25,95€, con una camiseta básica blanca y un abrigo largo de estilo masculino. Ha rematado el look con unos mocasines.

Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que aparezca en Instagram y que no se lleve un buen número de likes y comentarios en los que sus seguidores alaban su buen gusto a la hora de vestir.