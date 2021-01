Tamara Falcó y su truco infalible para no pasar frío (y derrochar estilo) con leggings y zapatillas

Cada día más sporty, cada día más chic.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque en Instagram parece que nunca hace frío -las braguitas de punto y las sandalias a cero grados así lo demuestran-, el temporal Filomena ha hecho que la mayoría de las influencers cambiaran de idea y dejaran atrás sus looks dignos de la mejor revista de moda. La primera de ellas ha sido Paula Echevarría, que ha lucido un abrigo de pelo la más de calentito de Bershka, y ahora Tamara Falcó nos ha dado su truco para no pasar frío cuando nieva y quiere llevar zapatillas de deporte.

- Este anillo doble de Tamara Falcó es el más deseado

- Dice Tamara Falcó que las medias plumetti siempre funcionan

Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que aparezca en Instagram y que no se lleve un buen número de likes y comentarios en los que sus seguidores alaban su buen gusto a la hora de vestir.

Ya cuenta con, nada más y nada menos, casi un millón de seguidores. Eso sí, de momento usa su cuenta de Instagram como escaparate de sus looks y para promocionar algunos de los lugares que visita por colaboración y apenas hay hueco para su vida personal, como sí hacen otras influencers con su mismo número de seguidores. Al margen de esto, lo que está clarísimo es que Tamara Falcó es una mujer elegante y que inspira al resto para vestir y maquillarse, con lo que nos muestra en su perfil en Instagram y en cada una de sus participaciones en ‘El hormiguero’. Ahora nos ha dado su truco para no pasar frío en pleno temporal Filomena.

¿Cómo viste Tamara Falcó? Repasamos su estilo Ver 14 fotos

Tamara Falcó, a diferencia de lo que estamos acostumbradas a ver en Instagram, combinó sus leggings tobilleros con unas zapatillas de deporte y para resguardarse del frío apostó por unos calcetines gruesos que lució por encima de las mallas. Remató el look con una sudadera con capucha y un chaleco de plumas.