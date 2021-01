Tamara Falcó nos enseña su piso “chiquitito y precioso”, pero de lujo 

En la lujosa urbanización de Isabel Preysler

¡Menuda buena racha la de Tamara Falcó! Ganó MasterChef Celebrity, después dio su salto al prime time con ‘El Hormiguero’ y hace unas semanas estrenó ‘El Desafío’, también en Antena 3. Pero, ojo, que su buena racha no acaba ahí y la ya puede decir que es propietaria. Tamara Falcó se ha comprado un piso cerca de la casa de Isabel Preysler y no puede estar más feliz.

La marquesa de Griñón ya cuenta con, nada más y nada menos, un millón de seguidores en Instagram. Eso sí, de momento usa su cuenta de Instagram como escaparate de sus looks y para promocionar algunos de los lugares que visita por colaboración y apenas hay hueco para su vida personal, como sí hacen otras influencers con su mismo número de seguidores. Lo que sí ha querido compartir con sus followers ha sido su último proyecto: el piso que se ha comprado.

Muchísimas gracias @Tamara_Falco_ por habernos elegido como arquitectos para tu nueva casa en Madrid... ❤️https://t.co/xuBWENpj3r pic.twitter.com/oeg6FbFgWB — Joaquín Torres (@JoaquinTorres_V) January 29, 2021

“Feliz de anunciaros una gran noticia junto a @kronoshomes 🏠! Hace un tiempo vi unos pisos que me parecieron de ensueño... Era el nuevo proyecto de @kronoshomes diseñado por Joaquin Torres al lado de nuestra casa familiar...Y por fin, gracias a Dios y después de muchísimo esfuerzo, me he animado a comprar uno! Chiquitito y precioso con todos los detalles escogidos minuciosamente... No sabéis la ilusión que me hace compartiros este vídeo! 😘 Diseño, arquitectura, localización...Estoy emocionada de construir un nuevo hogar en este 2021”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

De momento, todavía está en construcción, pero estamos seguras de que con su buen gusto esa casa va a rezumar el mismo estilo que el suyo.

Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que aparezca en Instagram y que no se lleve un buen número de likes y comentarios en los que sus seguidores alaban su buen gusto a la hora de vestir.