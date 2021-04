Amelia Bono y las medias plumeti que podrás llevar en primavera (si las combinas como ella)

Amelia Bono y su último estilismo nos anima a llevar esta primavera medias negras tipo plumeti que darán ese toque romántico a nuestros looks diarios.

Cecilia Franco

¿Eres de las que piensa que las medias negras son solo para el invierno? Eso es porque no has encontrado una buena combinación o porque no has visto el último look de Amelia Bono. En su último post de Instagram, nos sorprende con un 'total look' todoterreno de medias plumeti perfecto para llevar en cualquier estación del año. Pero ¡ojo!, solo si lo combinas como ella.

Sabemos que Amelia Bono está ya preparada para dar comienzo la temporada de verano. Ha comenzado a sacar sus primeros bikinis y bañadores, y lo cierto es que luce un 'cuerpazo' de escándalo. Pero seamos realistas, estos días de lluvia y frío estamos siendo conscientes que aún queda mucha primavera por delante y que, el jersey sobre jersey, aún sigue siendo la mejor opción.

Sea la temporada que sea, todo lo que lleva Amelia Bono se convierte automáticamente en tendencia. Como buena 'fashionista' se ha apuntado a la moda pijamera, ha encontrado la combinación más cañera y rompedora, y aunque siempre vuelve a los clásicos, sin olvidar su amor por el gigante de Inditex, sabe que el 'total black' es siempre todo un acierto.

Pues bien, eso es exactamente lo que ha logrado en su último post de Instagram. ¿Quién dijo que las medias negras son solo para el invierno? Amelia Bono nos vuelve a dar una lección de estilo con un 'total look' perfecto para llevar esta primavera. Nos anima a apostar por las medias negras tipo plumeti que, no solo combinarán con todo, sino que sientan de maravilla y son muy favorecedoras.

Amelia Bono lo tiene claro y esta primavera llevarás medias negras si las combinas como ella. ¿Cómo? Pues tan simple como apostar por dos de sus clásicos infalibles: el 'total black' y la superposición de prendas.

Ha optado por un short y camiseta negra, que ha combinado con una blazer 'oversize' básica negra, medias negras tipo plumeti que darán ese toque primaveral y botas de suela 'track', perfectas para disfrutar del entretiempo y hasta de los días de lluvia. ¿Te animas con el 'total black' y su combinación con las medias plumeti? Es la combinación infalible.