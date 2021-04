Amelia Bono ha sido la más rápida en conseguir este body lencero de Zara que sienta genial con unos vaqueros de campana

Puede que esta prenda tan especial esté ya agotada, pero la idea que nos ha dado Amelia Bono para solucionar un look de fin de semana no nos la quita nadie.

Desde hace unos días no podemos quitarnos de la cabeza la magnífica colección de bañadores de Zara casi de alta costura que nos invita a lucirlos más allá de la playa y la piscina como parte de un look de noche. Sabemos que eso es quizá ir demasiado deprisa porque aún quedan muchas semanas para dar la bienvenida a la estación del calor y no hay tantas propuestas de baño a la venta, pero eso no va a impedirnos que sigamos fichando opciones con las que conseguir el mismo efecto.

De hecho, nuestro último hallazgo que también es de Zara ha sido aún mejor porque podemos sacarle partido durante todo el año ya que se trata de un body lencero que, por su color marrón y sus detalles de encaje en la zona del escote, es absolutamente perfecto no solo por lo favorecedor que resulta sino porque se adapta genial con cualquier prenda de la que la quieras acompañar ya sea esta más o menos formal.

Con unos vaqueros acampanados y una americana por encima consigues un estilismo de esos que no pasan desapercibidos, justo como lo acaba de lucir Amelia Bono en su última publicación en Instagram para disfrutar de una jornada de ocio.

¿Lo malo? Que está agotadísimo y más tras haber sido rebajado a un precio de menos de seis euros.

Lo que por suerte aún está disponible es la blazer que ha lucido sobre el famoso body. También de la firma del grupo Inditex, se trata de una chaqueta de tweed estructurada, de silueta cruzada con botones dorados y bolsillos en la parte delantera de lo más sofisticada.

Una de esas piezas capaces de elevar cualquier estilismo, más si se combinan como ha hecho Amelia con unos sencillos jeans que le restan ese aire de formalidad que sí podría destacar con un pantalón negro o un vestido de corte clásico.

La de la hija de José Bono y Ana Rodríguez es en un impoluto color blanco pero la hay también en color negro, en ambos casos a un precio de 49,95 euros.