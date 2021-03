Amelia Bono sueña ya con el verano y saca de su armario el bañador con cinturón que más estiliza la figura

Vuelve la tendencia más favorecedora que nos enamoró el pasado verano.

Cecilia Franco

¡Qué ganas tenemos de verano! Sabemos que aún quedan unos cuantos meses por delante pero… Qué maravilla poder soñar con el mar, el solecito y, por supuesto, los mejores diseños en moda baño. Parece que no somos las únicas que estamos deseando pisar la playita, porque Amelia Bono se adelanta al verano y saca de su armario el bañador con cinturón más favorecedor.

"Es ver un rayo de sol y qué ganas de ponerme el bañador oye!". Y la verdad es que sí, Amelia. Reconocemos que tenemos mil ganas de verano, y aunque aún quede un tiempo, por el momento disfrutaremos de los 'lookazos' de primavera que nos regala la hija de José Bono.

Amelia Bono tiene clara cuál es la combinación perfecta para el entretiempo, ha encontrado en Zara el chaleco más romántico y nos da una pista: los vestidos los llevarás esta primavera con zapatillas. Pues bien, como buena 'fashionista' sabe encontrar las mejores combinaciones y trucos para que revoluciones todo tu armario, y en moda baño no iba a ser menos.

La necesidad de que llegue ya el verano es real y nos la provoca, además de nuestras celebrities, el gigante low cost. En nuestras tiendas favoritas ya nos adelantan la nueva temporada de verano al lanzar sus nuevas colecciones en moda baño. Pero, no te desanimes. Aunque queden algunos meses para verano, puedes estrenar ya tu bañador como si fuese un body. Sí, este 'truquito' lo llevamos adaptando a nuestros looks desde este invierno y, después de ver el look de Amelia, estarás deseando combinarlo esta primavera con 'jeans' o falditas 'favs'.

Amelia Bono se adelanta al verano con un diseño especialmente bonito y favorecedor que nos recuerda a una de las tendencias más 'top' del pasado verano. Un bañador bicolor en azul marino y rayitas 'brilli-brilli' ideal. ¿Lo mejor? El detalle de los volantitos en los tirantes y el cinturón que logra estilizar muchísimo la figura gracias a ese corte de contraste entre el monocolor y las rayitas.

Y tú, ¿ya has soñado con el verano como Amelia? Si no es así, y aunque te parezca pronto, es momento de comenzar a rastrear las nuevas colecciones en moda baño y detectar tendencias para que, llegado el momento, no te quedes sin ellos.

Por ahora, y gracias al diseño que nos trae Amelia Bono tenemos claro que los bañadores con cinturón que el pasado verano arrasaron volverán a ser tendencia. Y eso, ¡nos encanta! No esperes a verano para estrenar lo mejor en moda baño.