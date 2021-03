Esta primavera las botas estilo cowboy blancas serán tu mejor apuesta. ¡A todo color!

Cecilia Franco

Las buenas temperaturas hacen que nuestras ganas de looks llenos de color se potencien a otro nivel. Si además a esto añadimos la inspiración que nos transmite Instagram, pues no nos podemos resistir. ¿Estás buscando renovar tu armario? Amelia Bono tiene el vestido de Zara más favorecedor con el que te verás más morena y que, por supuesto, combinarás con las botas blancas estilo cowboy.

-Amelia Bono sueña ya con el verano y saca de su armario el bañador con cinturón que más estiliza la figura.

-Amelia Bono tiene los leggings de piel más favorecedores de Uterqüe y dice que se llevan con blazer, sudadera y 'sneakers'.

Se respira en el ambiente que la primavera ya está aquí y, definitivamente, es casi imposible adentrarnos en alguna de nuestras tiendas 'low cost' sin hacernos con alguna de sus novedades. La gama cromática que nos ofrecen tiendas como Zara, donde predominan las prendas vaqueras y los tonos beige y azul, está provocando que las que más saben de moda nos inspiren con sus propuestas más 'top'.

Y si hablamos de Zara, tenemos que hacer referencia a Amelia Bono. La influencer, en más de una ocasión, o más bien, su 'feed' completo de Instagram resalta a simple vista su debilidad por el gigante de Inditex y, de todas y cada una de las prendas que se vuelven completamente virales.

Nos enamoró con el chaleco más romántico, se animó a llevar las botas engomadas que tanto han arrasado y encontró la combinación perfecta para el entretiempo. ¿Su mejor apuesta? Blazer+ sudadera o vestido+ botas cowboy.

En esta ocasión, Amelia Bono lo ha tenido claro, y no nos extraña. Ha encontrado en Zara un vestido mini tipo blazer, de corte recto, escote en pico y manga larga que nos encanta porque además de que sienta de maravilla y estiliza a todas, lo cierto es que su llamativo tono azul potenciará el tono de tu piel. ¿Otro punto a favor? No tendrás que pensar mucho para tu look del día y su versatilidad te sorprenderá.

Así que amiga, si estás a tope con el autobronceador y quieres verte más morenita ya sin tomar el sol, este color será justo tu mejor aliado.

Los vestidos blazer más bonitos y elegantes de los escaparates para triunfar esta primavera Ver 8 fotos

Los colores claros o tonos pastel, además de ser tendencia, te ayudarán a potenciar aún más tu piel morenita y, además, son muy rejuvenecedores. ¿Qué más se puede pedir?

Amelia Bono igualmente ha demostrado que este diseño de Zara con unas botas blancas estilo cowboy blancas de & Other Stories (114 €) de estampado serpiente, que ya habíamos visto combinadas con un vestido 'boho', darán ese toque 'chic' digno del 'street style'. ¡Justo lo que buscabas! En definitiva, la hija de Bono nos ha creado una nueva necesidad a la que le vamos a sacar mucho partido.