Amelia Bono posa así de espectacular en bikini, ¡vaya abdominales!

Cuando creíamos que nadie podría superar los ABS de Jennifer Lopez, llega Amelia Bono y nos descuadra con su vientre de acero. ¡Cómo se nota que la operación bikini dura todo el año!

PILUCA SANTOS

Es un secreto a voces: la operación bikini dura los 365 días y, por mucho que nos empeñemos en ponernos en forma dos meses antes del verano, resulta muy complicado. Y la prueba está en Amelia Bono y en su espectacular posado en bikini. La influencer hace deporte todo el año -ese mono de yoga la delata- y, aunque también se da sus caprichos, como sano y variado, la clave para tener una buena alimentación y que luego se le marquen de esa manera los abdominales.

Las variaciones hormonales, la mala circulación y los trastornos digestivos conspiran para que tu tripa se hinche como un globo aerostático. “Las mujeres producimos dos hormonas, estrógenos y progesterona, que nos predisponen a acumular grasa para futuros embarazos y a tener trastornos circulatorios y linfáticos. Pero, no es solo grasa sino también líquido –linfa- lo que hincha nuestra tripa. La toma de anticonceptivos orales, sumado a un mal drenaje linfático y venoso en las piernas –un problema que afecta a 7 de cada 10 mujeres españolas-, provocan inflamación abdominal y retención de líquidos. Y las intolerancias –que no alergias- al gluten, la lactosa y la fructosa provocan digestiones pesadas, hinchazón abdominal y gases”, explica la cirujana y médico estético Virtudes Ruíz, que en su clínica lleva a cabo los tratamientos de intradermoteria y deep slim para conseguir un vientre plano en pocas sesiones.

Aunque Amelia no tiene ninguno de esos problemas. Hace unos días publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en bikini en la que presumía de figura atlética, tanto que parecía esculpida a golpe de cincel. ¿En qué momento la influencer nos ha escondido este secreto? Apostó por un dos piezas negro, con braguita tipo brasileña y top bicolor, en blanco y negro, de la firma Bo Star Swimmwear, que cuesta 95€.

Con un estilo clásico y con algunos toques actuales, Amelia Bono además combina a la perfección moda low cost con otras de firmas de alta gama. En su armario hay ropa de tiendas tan famosas como Zara, Uterqüe, Mango… que coordina con el gusto de las influencers que superan el millón de seguidores. Además alimenta sus redes no solo con looks, también comparte momentos en familia, con sus pequeños, o sus tips de belleza, así que no es de extrañar que sus seguidores suban como la espuma y acumule ya más de 350 mil ‘followers’.