Amarás los pantalones blancos de Amelia Bono cuando veas su combinación pijamera

Si aún no te has animado con la moda pijamera o los 'total white' cuando veas esta combinación de Amelia Bono estarás deseando probarlo todo al conjunto.

Buscar comodidad y estilo en un 'todo en uno' no es tan complicado como parece. Esta primavera el 'total white' o el 'white & white' vuelve pisando fuerte en forma de jeans y camisa pijama. Y, si no, que se lo digan a Amelia Bono, que ha logrado dar con el 'lookazo' más cómodo, versátil y estiloso para el día a día.

El pasar tanto tiempo en casa ha provocado que irremediablemente nos hayamos enamorado de las prendas más 'comfy' y el pijama se haya convertido en nuestro amigo inseparable. Y aunque pensabas que era algo imposible que esto pasara, el pijama sale a la calle en versión 'street style'. Pero, ¡ojo! No de cualquier manera.

¿Cuántas veces has soñado con ir en pijama al trabajo? Las famosas y el 'street style' han hecho realidad esos pensamientos. Y aunque es cierto que, no todo vale, otra de las opciones es combinar alguna prenda pijama con otra de calle. Justo eso es lo que ha conseguido Amelia Bono en su último look.

Sabíamos que la hija de Bono se había unido claramente al mundo 'comfy', no hay más que ver sus propuestas 'sporty' y la mezcla de estilos. Pero también sabemos que sigue al pie de la letra todas las tendencias y esta no iba a ser menos. ¡Se anima con la moda pijamera!

Amelia Bono hace poco consiguió la combinación más cañera y rompedora, y dio con un vestido estampado 'animal print' donde nos demostró la eternidad de este estampado. Y si hablamos de eternidad, hablemos de los 'total looks' infalibles.

Es cierto que, el 'total black' siempre es un recurso que nos salva de cualquier compromiso. Pero, ¿qué piensas de lo opuesto? El 'total white' ha arrasado este invierno hasta tal punto que, ha cambiado nuestra forma de pensar, el blanco ya no es solo cosa de nuestro armario de verano. ¿Y si unimos esta primavera el 'total white' en versión pijamera 'semi comfy'? Acierto asegurado.

Amelia Bono ha iluminado su 'feed' de Instagram con un look en el que mezcla comodidad, versatilidad y minimalismo con un vaquero tipo 'flare' blanco muy similar a este de Zara (29,95 €), una camisa tipo pijama en blanco y las zapatillas que triunfan en el 'street style': las Converse.

¿Quién dijo que andar en pijama es imposible? Todo está en la forma en la que decidas llevarlo. ¿Te animas?