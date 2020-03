Para Jennifer Lopez, la chaqueta de punto oversized queda mejor con botas de montaña

La neoyorkina se apunta a la fiebre por la chaqueta de punto.

Entre sus visitas al gimnasio y sus looks espectaculares en las distintas alfombras rojas de los últimos meses, habrá quien ha llegado a dudar si Jennifer Lopez no tiene término medio a la hora de vestirse. Lógicamente, sí lo tiene, y como no podía ser de otra manera, las tendencias están muy presentes en su estilo urbano, dentro del que también tiene hueco el cárdigan, del que nos ha dado su particular visión en su último look.

Ha sido en una salida de ocio por las calles de Miami junto a su hija Emme donde la hemos visto lucir una chaqueta de punto gris de corte oversized, una prenda que ha conquistado el armario femenino a lo largo de toda la temporada invernal que está a punto de concluir. Mira que hemos visto fórmulas en las famosas para llevar la chaqueta del abuelo, la última con falda plisada y sandalias, como la ha llevado Katie Holmes en las últimas horas, pero JLo nos ha sorprendido al llevarla con un calzado menos habitual para esta prenda: unas botas de montaña.

En concreto, las de la artista de origen puertorriqueño son una versión con plataforma y tacón grueso, pero no la caña, los colores grisáceos de la bota y los cordones son señas de identidad inconfundibles de las botas de montaña. Además, para acentuar el largo XL del cárdigan, Lopez ha apostado por un pantalón de tiro alto, y para hacer lo propio con el volumen lo ha acompañado por una camiseta básica ajustada.

La cantante neoyorkina está disfrutando de una etapa profesional un poco más relajada, y nada mejor que Miami para desconectar después de unos meses tan intensos que terminaron con su actuación en el Halftime de la SuperBowl precisamente en la ciudad de Florida, donde tiene una de sus residencias.

En Miami sigue un mes después de aquel show, un mes que ha aprovechado al máximo para hacer nuevas amistades -cenó un par de veces junto a su pareja Alex Rodríguez con el príncipe Harry y Meghan Markle- y descansar junto a su familia.