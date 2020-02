Así es Emme, la hija de Jennifer Lopez que deslumbró en la Super Bowl

La pequeña se ha convertido en una celebridad.

C. H. | Woman.es

La estela que deja la Super Bowl, donde Jennifer Lopez y Shakira deslumbraron con coreografías doradas, música vertiginosa, melenas y demostración latin-power, dejó también un nombre sobrevolando los trending topic. Se trata de Emme (Emme Maribel Muñiz), hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, que debutó por sorpresa como cantante en la Super Bowl y que, para algunos "robó el show".

La pequeña, de 11 años, salió en el 'half time' de la gran final deportiva, después de que Shakira interpretara su repertorio en solitario, sacara la lengua en uno de los gestos más virales de la noche, y su madre ensayara movimientos de pole dance en un impresionante mono transparente o bailara con look encuerado, todo firmado por Versace.

Emme protagonizó el momento más espiritual de la noche, como cabeza de un coro de blanco de niñas que además de interpretar una versión mística de 'Let's get loud', entonó con perfección e inusitada seguridad, ya en solitario, un pequeño fragmento de 'Born in the U.S.A' de Bruce Springsteen, mientras su madre exclamaba "latinos", como una reivindicación del papel que esta comunidad ocupa en Estados Unidos.

- Jennifer Lopez sí que sabe llevar la alta costura a Miami.

- Dua Lipa habla sobre el vídeo con Rosalía en el que tira dinero a una 'stripper'

Pocas horas después, Jennifer Lopez compartía en Instagram una publicación emocionada que mostraba la foto de madre e hija fundidas en un abrazo y las siguientes palabras: "Estos momentos fueron fotografiados antes de que saltáramos al escenario. Todo lo que quiero, mis niñas, la pequeñas niñas que han subido al escenario conmigo, es que sepan usar sus voces y se sientan orgullosas de todo lo que son. Estamos orgullosas de reconocer que todos, juntos, somos lo que hacemos a este país verdaderamente grande".

Esta no es la primera vez que Emme enmudece al público al ponerse delante de un micrófono. El pasado mes de junio, acompañó a su madre en un dueto para la inauguración de su gira 'It' my party', que conmemoraba los 50 años de la artista.

Fue un momento mágico en el que ambas lucieron un vestido idéntico de tul rojo de Versace mientras interpretaban el final de 'Limitless' antes de fundirse en un fuerte abrazo y de que Jennifer Lopez volviera a expresar su emoción.

jj

Pero además de la música, Emme se siente atraída por el mundo de la interpretación. De hecho, ya la habíamos visto actuar en el videoclip del tema 'Limitless' de su progenitora, la canción oficial de 'Second act', donde encarnaba un alter ego de Jennifer de niña y debía repetir muchos de los gestos que esta hacia (y que ejecutó con gran veracidad, incluso más que su madre, según se encargaron de subrayar algunos usuarios en las redes).

Precisamente, fue Emme quien se empeñó en salir en el vídeo, mientras su madre, en un principio, no lo tenía del todo claro, según trascendió en distintas entrevistas.

Si has seguido la trayectoria de Jennifer Lopez, sabrás que Emme nació hace casi 12 años en Nueva York (a finales de febrero cumplirá 12) y que tiene un hermano mellizo, Maximilian David, quien, por cierto, también está cerca de la música, canta y toca algunos instrumentos musicales, aunque parece estar más interesado por la informática.

En cuanto a Emme, además de llevar el arte en los genes, sabemos que le apasiona el diseño de modas y la confección, una afición que habría heredado de una de sus bisabuelas. También toca el ukelele.

A través de las redes de Jennifer es donde hemos podido ver otras cosas: sus veranos en la playa, que se lleva bastante bien con Maximilian David, que es llamada cariñosamente 'coco' por su madre, y que las hijas de Ález Rodríguez, pareja de Jennifer, han hecho buenísimas migas con ella y su hermano, dejando instantáneas de este tipo.

Si seguirá finalmente todos los pasos artísticos de su madre -que parece que sí- lo sabremos más adelante.