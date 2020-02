Digamos adiós a los abrigos y hola a las chaquetas cortas con estampado de cuadros como la que Kaia Gerber ha combinado con vaqueros anchos y unos cómodos botines negros

Con modelos como el suyo de Celine, no necesitarás nada más.

María Aguirre | Woman.es

Mucho te hemos advertido ya sobre el poder del cárdigan en los looks otoño-invierno y en cómo lo hemos explotado hasta la saciedad luciéndolo sus múltiples versiones en infinidad de formas distintas. Pero lo que seguramente aún no sabías es que la primavera a la que muy pronto daremos la bienvenida va a querer seguir tirando de él como recurso.

Eso sí, reinterpretado con las directrices que implica el cambio de temporada. Para que podamos ir haciéndonos una idea de lo que hablamos, nada como fijarse en Kaia Gerber. La modelo, referente en esto de aplicar tendencias fuera de las pasarelas, nos ha regalado un estilismo sencillo, sin grandes pretensiones pero que, precisamente por ello, merece la pena ser analizado para poder caer en la cuenta de todos los detalles que lo conforman.

Por un lado, unos jeans rectos de talle alto combinados con una básica camiseta en color blanco y unos botines negros de By Far con tacón ultracómodo; por otro, el mediático bolso Teen Triomphe de Celine que tiene el magnetismo especial como para ser capaz de atrapar todas las miradas y levantar un look por simple que este sea; y, por último, una chaqueta de punto como de la que antes hablábamos.

Como habrás observado, la de la top no es una chaqueta de punto cualquiera. Del mismo modo que la blazer y la cazadora de cuero se presentan ahora cortas para terminar a la altura de la cintura o incluso un poco más arriba, el cárdigan también tiene que cumplir estas reglas de equilibrio en 2020.

Este modelo de Kaia ha sido bautizado por la casa Celine -firma encargada de su confección- como 'Chasseur', está realizada en lana con los cuadros como motivo principal y cuenta con una escogida botonadura dorada en la parte central y en los puños, cuello redondo y un pespunte de ante en color marrón.

El resultado final, un look todoterreno que revitaliza una prenda hasta ahora reservada a un armario más adulto con el corte exacto.