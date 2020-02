¿Buscas compañero de batallas para el día a día? Estos son los bolsos todoterreno ideales que puedes llevar 24/7

Tus mejores salvavidas.

María Aguirre | Woman.es

Suena el despertador. La noche anterior no te preparaste el outfit del día, así que es la primera tarea de la mañana, Ya vas contrarreloj. Ducha, poner el café, terminar de prepararte mientras se hace, desayuno, preparar el tupper del día, lavarte los dientes, coger el abrigo y el bolso y salir por la puerta a la carrera (y esto contando con que no tengas hijos a los que atender entre medias...). Rutina de locos. Te suena, ¿verdad?

Pero, un momento, si no dejaste preparado lo que te ibas a poner, ¿queda bien el bolso que dejaste tirado en la silla del cuarto de estar al llegar cansada la tarde noche anterior con lo que llevas puesto? La experiencia es un grado, y ésta se nota en detalles como este.

El bolso para el día a día, que sea todoterreno. Esto es, que sea grande y de estilo urbano, que es el que mejor consigue ese equilibrio entre lo formal y lo informal que resulta básico para que cumpla los requisitos exigidos en este caso, resistente, y ligero. Todo eso bien secundado por la parte estética, donde los tonos neutros son una solución más versátil si cabe. Y si encima está fabricado con material reciclado, algo que es cada vez más sencillo de encontrar, mejor que mejor.

Si nunca has encontrado un diseño así, no sabes el alivio que supone a la hora de afrontar la carrera de cada mañana cuando te levantas de la cama que seguramente, también en tu caso, se parezca mucho a lo descrito en el primer párrafo del texto. Es una cosa menos en la que pensar porque tienes la seguridad de que este bolso te salva la papeleta las 24 horas del día, con independencia del look escogido y de las circunstancias que marquen tu agenda.

Dar con uno que cumpla con todos estos requisitos puede no ser tan fácil por eso hemos querido echarte una mano con la tarea buscando para ti los que se convertirán, sin lugar a dudas, en tu mejor salvavidas.