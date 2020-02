Una "joya" en la que merece la pena invertir.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hacerse con un bolso 'todoterreno' es una de las mejores decisiones (e inversiones) que una puede tomar, estilísticamente hablando. Este complemento es un 'must' en todo armario y es que, además de ser el lugar donde guardamos nuestras pertenencias más preciadas del día a día, es el accesorio que, sin duda, puede marcar la diferencia en tus looks.

Al igual que en nuestro armario tenemos abrigos, zapatos o, incluso, vestidos superversátiles, ¿por qué no contar con un bolso que te sirva tanto para tus estilismos de oficina como para tus looks más elegantes?

Pues bien, si te encantaría tener uno pero todavía no has dado con el apropiado, o simplemente eres una amante de los accesorios y consideras que un buen bolso es tu mejor aliado, enhorabuena porque hemos descubierto un diseño precioso y perfecto que puedes llevar con tus outfits de día a día o con tus looks 'sporty'. En concreto, nos lo han mostrado dos iconos estilísticos del momento: Kaia Gerber y Hailey Baldwin.

Ambas modelos han coincidido en que hay un bolso negro que combina con absolutamente todo, incluso con mallas y zapatillas tal y como nos demuestra Baldwin.

Se trata del Bolso 16 de Celine que es de color negro y tiene el tamaño perfecto para guardar todo aquello que necesitas para tu día a día y, por supuesto, aportar un toque sofisticado a tus looks 'working girl'.

Este modelo concreto de la firma francesa es de piel y está disponible en tres tamaños distintos (pequeño, mediano y grande). En el caso de Hailey Baldwin y Kaia Gerber el elegido ha sido el de menor tamaño (que, por cierto, previamente lo ha llevado la mismísima Lady Gaga), pues es mucho más cómodo de llevar y resulta perfecto para el ritmo frenético del día a día.

Pero, ¿qué tiene este bolso para haber conquistado el 'street style' de Hollywood? Fácil. Además de todas las características que mencionábamos antes y de ser versátil y manejable, cuenta con un diseño precioso, obra de la actual directora creativa de Celine, Hedi Slimane.

En concreto, es de forma cuadrada y cuenta con un cierre de solapa con hebilla y candado en uno de los laterales. Se puede llevar tanto colgado al hombro como bandolera (regulable y desmontable), como cogido del asa como bolso de mano.

Según argumentan desde la propia marca francesa, se trata de un diseño inspirado en la manera de llevar el bolso al más puro estilo parisino y recupera las claves de algunos de los bolso más icónicos y emblemáticos de la historia de la firma, especialmente al incorporar detalles de los años sesenta como es el caso de la solapa.

En concreto, haciendo alusión al modelo escogido por las celebrities, se trata de un artículo elaborado con piel de cordero satinada que tiene un precio de unos 2.900 euros. También está disponible en otros colores (beige, rojo o burdeos), sin embargo el negro nos resulta el más acertado.