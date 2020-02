Tras el triunfo de las chaquetas y camisas de manga con volumen, Gigi Hadid propone un abrigo de corte masculino pero con mangas abullonadas que nos tiene alucinadas

La tendencia más inesperada

Si creías que las mangas abullonadas estaban condenadas a morir después de meses campando a sus anchas como tendencia estrella sentimos decirte que estabas muy equivocada. No solo no van a desaparecer sino que además están llamadas a seguir siendo las más buscadas en vestidos, tops, blusas, prendas de punto y, por qué no, abrigos.

Y si no nos crees mira a Gigi Hadid. La modelo, que siempre es garantía de éxito con sus looks fuera de las pasarelas, llegaba hace unas horas junto a su madre al aeropuerto de Milán para participar en diversos desfiles de la Semana de la Moda enfundada en un abrigo que precisamente cumple a rajatabla con lo que te advertimos. Una pieza XXL de corte masculino y un sobrio color verde botella cuyo detalle diferencial es ese volumen extremo en la zona de las mangas que quedaba a su vez aumentado por unas grandes hombreras.

Un diseño de botonadura cruzada y líneas arquitectónicas que ha llevado como solo ella es capaz de hacerlo sobre un jersey de cuello vuelto negro y con un gran bolso de Hermès color beige en la mano.

Parece que, aunque las chaquetas de todo tipo se acorten y se conjuguen en su versión cropped, las piezas de abrigo optan por todo lo contrario al mantenerse en largos eternos que llegan en muchos casos a la altura de los tobillos.

Y ojo porque con este abrigo no termina su particular despliegue de tendencias. Para sumar aún más puntos en nuestro particular ránking de reinas del street style (su hermana Bella, Kendall Jenner, Kaia Gerber, Hailey Bieber y Emily Ratajkowski se disputan en estos momentos los primeros puestos con ella), Gigi ha optado por unos leggings en color negro con abertura en la zona del bajo y unos toscos botines bicolor, demostrando así que el mix de piezas aparentemente opuestas sí que funciona.