Zara se anima con los abalorios de color que llevabas de pequeña con una colección de pulseras, pendientes y collares de colores para todos los gustos. ¿Te animas?

Cecilia Franco

Zara no deja de sorprendernos. Y si el verano es temporada de llenar nuestros looks de color, viene el gigante de Inditex a ofrecernos pequeños abalorios que potencien cada uno de nuestros looks con muchos recuerdos relacionados con la época estival.

Parece que la nueva tendencia nos devuelve a nuestra infancia. Desde que Pull & Bear lanzó el kit de abalorios para crear tus propios accesorios, sabíamos que este verano los accesorios más juveniles iban a arrasar.

Aunque ya tenemos captadas las marcas de joyas que las 'instagrammers' adoran, es cierto que cuando Zara lanza una nueva propuesta se convierte en lo más deseado del momento. Con la llegada del verano, las joyitas cobran protagonismo, hasta tal punto que, arriesgamos con todo lo que se nos proponga. Reconocemos que el collar de Parfois es nuestro nuevo favorito, pero también hemos de confesar que la nueva colección de abalorios de Zara ha conquistado nuestro corazón.

En Zara no solo encontrarás prendas tan 'fashion' como el mini vestido verde de Emily Ratajkowski, sino que además podrás encontrar accesorios 'top' del verano como los capazos o joyitas coloridas que elevarán tus looks veraniegos. ¿Tú también te has quedado hipnotizada con la nueva tendencia multicolor?

La nueva colección de joyitas de Zara nos recuerda a la infancia, ¿por qué? Porque se trata de una colección de pendientes, collares y pulseras hechas con abalorios de colores. ¿Recuerdas aquellas pulseras y collares de bolitas de colores que hacías junto a tus amigas? Pues justo eso, pero de una forma más elaborada.

Los abalorios de colores de Zara que elevarán tus looks este verano Ver 6 fotos

Collares densos, pulseras sencillas, tipo brazaletes, pendientes de cuentas con mucho movimiento y color… Encuentra lo que mejor se adapte a tu estilo desde los complementos más extravagantes, a los más minimalistas.

La colección incluye abalorios de tipo madera, en cristal o combinados que alegrarán tu verano. ¿Lo mejor? Muchos de ellos tienen la posibilidad de personalizarse, lo que hará que sean aún más tuyas y originales. Este verano anímate con los complementos que te teletransportarán a tu infancia y llena de color todos tus looks sin miedo con la nueva colección de abalorios de colores de Zara. ¡Verano te esperamos con ganas!