¿Los pendientes de Paula Echevarría te han hipnotizado? Normal; pertenecen a esta marca de joyas española y son la caña

La actriz es MEGAFAN de esta firma porque tiene los pendientes de metacrilato más originales. A las pruebas (y a su Instagram) nos remitimos.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¿Tú también te has quedado embobada mirando el último 'selfie' de Paula Echevarría en Instagram? Lo confesamos, a nosotras nos ha pasado; y no solo por que no podamos dejar de mirar sus cejas (impecables, gracias a un tratamiento semipermanente conocido como 'shading'), sino también debido a los pendientes que luce en la foto. ¿Pueden ser más chulos?

Como ves, se trata de un diseño maximalista y multicolor que ha sido capaz de acaparar toda la atención de los seguidores de la actriz (que solo en Instagram ya rozan los 3,5 millones) al tiempo que disparaban el contador de 'likes'.

Pero hay un detalle en el que solo han reparado los verdaderos fans de Disney: ¡están inspirados en 'El Rey León'! ¿Te habías dado cuenta? Si te fijas bien, verás que los pendientes (que combinan tonos celestes y naranjas con un bronce de efecto espejo y abalorios en dorado mate y champagne) emulan el rostro de Rafiki, el simio con poderes místicos que guía a Simba en su vuelta a casa y nos recuerda que "el pasado puede doler". ¡¡Nos encantan!!

La buena noticia es que sabemos dónde encontrarlos. ¿La mala? Que están a punto de agotarse. Y es que, como la propia intérprete ha confirmado, los pendientes pertenecen a la marca Lausett, una firma de joyas española que ya ha llevado en anteriores ocasiones cuando quiere centrar todo el protagonismo de sus looks en los pendientes.

El precio de este modelo en cuestión, que todavía puedes encontrar en su tienda 'online' bajo el nombre de 'Rafiki', es de 55 euros; pero ojo, desde la web nos advierten que solo quedan las "últimas unidades". ¿Qué te apuestas a que Paula Echevarría ha tenido algo que ver en este 'exitazo'?