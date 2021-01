Collares de eslabones, pendientes mini, tobilleras o grandes piezas multicolores para ocasiones especiales. Y, algunos, a precios muy asequibles.

Clara Hernández | Woman.es

Todas sabemos cómo las joyas son capaces de elevar un outfit y que pueden ser claves a la hora de marcar la diferencia en looks basados en básicos (que, en los últimos tiempos, han aumentado su presencia en nuestro armario). Pues bien, sabemos cuáles son aquellas marcas de joyas que deslumbran en Instagram porque, entre otras cosas, son preciosas, de tendencia y están preparados para hacernos brillar.

Te llevamos de paseo por tobilleras (que incluso puedes llevar sobre los calcetines, informa Barokah); pendientes grandes y vegetales, y algunos colgantes, de invitada; minipendientes (siguen manteniendo su liderazgo en las orejas más populares, cuyo lema es "No hay dos sin tres") y cadenas de eslabones XL o bien de menor tamaño y adornadas con diferentes 'charms'. El color y la fantasía, además del oro y la plata, son también bienvenidas.

Estas son las marcas que no dejan de aparecer en los perfiles de las actrices e 'it girls' más seguidas. Algunas de ellas han mantenido su liderazgo durante el último lustro, infalibles.Toma nota:

Suma Cruz: Esta marca española maximalista y alegre detrás de la cual se encuentra Susana Cruz cuenta tanto con fans offline (como la reina Letizia, que le llegó a encargar una cartera de mano "para un viaje muy importante") como online, donde una de sus grandes abanderadas es Erea Louro. Seguro que te has fijado en el choker rígido de inspiración étnica (se trata del modelo Jirafa de Suma Cruz, de 250 euros, que puedes ver en la foto a continuación) que la estilista ha convertido en su talismán. Las creaciones de esta firma madrileña son artesanales e inspirados en la fauna y la flora (tiene pendientes de hormiga, de pulpo o de moscas pululantes).

Barokah Jewels: Ha pisado alfombras rojas de festivales cinematográficos de la mano, por ejemplo, de Blanca Suárez, ha protagonizado platos con Danna Paola y está en el joyero de Paula Echevarría, Eva González, María Pedraza y Grace Villarreal. Su fundadora, Daniela Gutiérrez, habla de joyas que simbolizan "sabiduría, protección y fortuna". Y que, tenemos que añadir, son preciosas y siempre con un twist que marca tendencia (ahora, por ejemplo, nos seduce con pendientes larguísimos y de inspiración vegetal en oro amarillo con circonitas (40 euros) mezclados con otros en plata, con su colección estival de pendientes de aro con 'charms' coloridos de flamencos, palmeras, dinosaurios y arcoíris (45 euros). ¡Ah! No olvidar sus tobilleras, que se pueden poner incluso por encima de los calcetines

TwoJeys: Instagram ama especialmente, de esta firma barcelonesa, sus collares y pulseras de eslabones XL llenos de energía. Ante ellos han caído rendidas Marta Lozano (nos gusta su modo de combinar la 'Chain necklace' (45,95 euros) con la gruesa 'Cuban chain' (79,95 euros), y sus anillos de tipo sello dorados como el Horus, de 41,95 euros) o Nina Urgell, enamorada de sus brazaletes (en torno a 59 euros). Jessica Goicochea es otra de sus fans.

Bea Soldado: Ya en 2019 Mery Turiel nos descubrió esta pequeña marca 'made in Spain' que se caracteriza por su minimalismo y su elegancia, y que está especializada en crear joyas a mano en oro de 9 kilates con piedras como circonitas, brillantes o esmeraldas "para lucir en cualquier momento". Suyos son algunos de los minipendientes que ha lucido la influencer, especialmente un pequeño aro precioso y muy fino dorado. De sus anillos es fan Macarena Gea, así como la diseñadora Ana Vera o la presentadora Anne Igartibururu, que hace solo unos días mostraba algunas de sus creaciones más coloridas.

Whitehall Brand - Rocío Osorno o, también, Mery Turiel son fans de sus pendientes, que incluyen tanto piezas mini, como aros de plata de pequeño tamaño adornados con motivos como mariposas, estrellas o perlas. También hay propuestas de mayores dimensiones y multicolores como el Elis Multicolor, una de las más vistosos. Sus precios son muy asequibles (por ejemplo, los pendientes Elis Multicolor, favorecedores y perfectos para un look de invitada, no superan los 12,99 euros).

Pandora: Desde que sus pulseras personalizables con distintos 'charms' invadieron nuestras vidas , la firma danesa no ha parado de crecer. En 2019, la actriz Nathalie Emmanuel (Missandei en'Juego de tronos') o la modelo Georgia May Jagger veneraron públicamente su colgante 'O' (disponible en su web a partir de 49 euros). Actualmente, entre sus embajadoras destacan Millie Bobby Brown o, en España, Andrea Duro, que ha posado con algunos de sus anillos en plata (el modelo Tres bandas con cadena de serpiente en pavé, entre ellos) o con sus últimas novedades hace algunos días en 'El Hormiguero'. Los precios de, por ejemplo, sus anillos van de los 29 a los 349 euros.

Acantha Joyas: De todas sus piezas, tal vez sean sus maxipendientes de invitada los que han conquistado no solo los feeds de instagrammers como Martina's Wardrobe (fan de los pendientes Nefertiti, que ahora tienen un precio rebajado de 40,50 euros) o Eva de @scoolhunter (propietaria del modelo Jane, 41,50 euros), sino también portadas de revistas y estilistas. Precios a partir de 19 euros. ¡Y está de rebajas!

Dos Primeras: Su artífice es la ganadora de la octava edición de 'Masterchef', Ana Iglesias Panichelli, que se ha convertido en la principal embajadora de su marca. Antes de su victoria, White&One, María Pombo, Dulceida o María García de Jaime ya nos mostraron las creaciones de esta chef en potencia, como unos preciosos pendientes de rafia y distintos modelos largos que suelen agotarse en cuanto aparecen en Instagram.

P D Paola: Un valor seguro y una constante en los joyeros de las influencers del último lustro gracias a su estilo minimalista y 'effortless', y a sus enredos curvilíneos en oro y plata que siempre son tendencia (¿no crees que el doble pendiente del que Rocío Osorno no se separa es muy similar al modelo Joanne de la marca, que actualmente se vende en la web oficial de la marca por 60 euros)? Si no, es como el suyo perfecto. Actualmente posan con sus obras Dariia Day o la modelo Alicia Medina. Y son... ¡maravilla! Entre sus bestseller figuran sus pendientes de iniciales (59 euros) o sus pendientes largos inspirados en insectos 'Nest Silver' de plata de ley con piedras semipreciosas (129 euros).

Tous: Joyas atemporales, elegantes, discretas y tan favorecedoras que, por lo general, una vez que sus usuarias se las ponen, no se las quitan. Ocurrió este verano con Tamara Falcó, que acompañó prácticamente cada una de sus apariciones en 'El Hormiguero' y sus salidas de verano con anillos con 'charms', sutiles cadenas al cuello doradas y pendientes de la marca. Silvia Muñoz de Morales, instagrammer y flamante exbecaria de Woman, también es fan incondicional de sus pendientes de oro Hold (440 euros), que utiliza para elevar cualquier look. También Blanca Suárez ha recurrido a esta firma en más de una ocasión.

María Pascual: No hay ni un solo día que falte un story o una publicación que haga referencia a sus colecciones. Marta Pombo no se separa de su 'Sacred Necklace' (58 euros), Carmen Tobal de su colgante 'United one world' (50 euros) y Laura Escanes ama sus colgante en oro. Por nuestra parte, nos quedamos con el 'Grand necklace' (70 euros), una cadena de eslabones grandes con un broche en forma de T que hay que enseñar, porque queda precioso. En resumen: diseños únicos que no esquivan lo clásico pero siempre dandóle un interesante 'twist'.

Agatha Paris: No necesita presentación. Ya hace tiempo que firma algunos de los minipendientes de Paula Echevarría y tiene una relación muy especial con 'it girls' e instagrammers como María Pombo, quien además de lucir sus creaciones, colabora estrechamente con la marca, al igual que Sara Carbonero. Entre sus joyas destacan pendientes sofisticados, finos, minimalistas pero con puntos de fantasía que valen para fondo de armario y también para ocasiones especiales.

Aristrocrazy: Lleva ya mucho tiempo siendo otra de las firmas de joyas con presencia casi constante en Instagram gracias a nombres de actrices e influencers como Ana Castillo, María Pedraza, Blanca Suárez, Lady Addict, María Fernández-Rubíes, Aura Garrido, Dulceida o Eider Paskual, y también por sus piezas llenas de creatividad, elegancia y confeccionadas con los mejores materiales. Hace solo unos días, Carmen Arrufat posaba, espléndida, con look de Teresa Helbig y con sus pendientes de aro XL en plata con espinelas (179 euros) en la alfombra de los Premios Días de cine.

Casilda Finat MC: Hace ya un tiempo que 'it girls' como Isabelle Junot se enamoraron de sus pendientes de fiesta (en torno a los 30 euros). Pero fue la pasión que Victoria Federica mostró después por su trabajo, especialmente por sus pendientes 'Leticia' (de latón chapado en oro, con un precio de 25 euros) u 'Océano' (25 euros), lo que hizo que su responsable, Casilda Finat, fuera apodada 'la joyera de Victoria Federica'. Actualmente, brillan sus 'charms', que permiten que confecciones tus propios colgantes, así como collares de cadenas muy gruesas y anchas para poner encima de jerseys de cuello vuelto, con pulseras a juego. Sus precios son ajustados.