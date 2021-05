La modelo se ha vuelto adicta a estos vestidos mini con diseño tubo, que podrás llevar con sandalias y zapatillas deportivas. ¿Lo mejor? Hay versión ‘low cost’ en Zara.

CARLA DOMÍNGUEZ

La modelo Emily Ratajkowski no se ha podido resistir a lucir ya uno de los colores tendencia: el verde. Del verde botella, pasando por el verde manzana, hasta el verde esmeralda. El verde es el color del verano, y se ha convertido en uno de los tonos favoritos por las expertas en moda en Instagram y, en general, en el ‘street style’. Así lo hemos comprobado al ver hoy a Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski nos dejó un invierno lleno de estilismos dignos de copiar. Pues bien, la modelo parece que también se ha convertido en la 'celeb' que pondremos en nuestro radar 'fashion' durante el verano. Y si no lo crees, es porque no has visto como ha lucido un mini vestido en color verde por las calles de Nueva York junto a su bebé.

Los mini vestidos siempre son una prenda que solucionan cualquier ‘look’ de verano. La modelo ha elegido un vestido mini en un tono llamativo, como alternativa a los clásicos (blanco y negro). Ella lo ha llevado por todo lo alto, con un diseño minimalista, silueta tubo, y megacorto. Una prenda casi con aires ‘sport’ como los que ha sacado recientemente Oysho, pero en verde flúor.

Para rematar su ‘look’, Emily ha añadido unas clásicas zapatillas deportivas en color blanco, y unas gafas de sol con estampado de carey. En cuanto a su pelo, la modelo ha apostado por la sencillez, con una melena suelta y natural y raya en medio.

-Emily Ratajkowski ya es mamá: así es la primera (y preciosa) fotografía con su bebé

-Emily Ratajkowski, a unos días de dar a luz, hace una reflexión con la que todas las madres se sentirán identificadas

Conseguir el vestido de Emily, es sencillo porque hemos fichado su versión ‘low cost’ en una de nuestras tiendas favoritas: Zara. La versión del mini vestido en verde de Emily es muy parecido. Cuenta con un diseño muy corto, una silueta tubo y cuello 'halter' (es decir, un escote con tiras y atado al cuello). Tiene un precio de 15,99 euros y está disponible en todas las tallas. Y si, no te convence del todo los tonos tan llamativos, hay también dos opciones más: negro y azul. Y tú, ¿con cuál te quedarías?