Aunque no estuvo entre las 30 personas que han asistido al último adiós a Felipe de Edimburgo en la capilla de Windsor, la duquesa de Sussex quiso estar presente de un modo simbólico.

Woman.es

Poco más de una semana después de su fallecimiento a los 99 años, Felipe de Edimburgo ha sido despedido por sus íntimos en un funeral celebrado en la capilla St. George, en el castillo de Windsor.

Como ya se había anunciado, Megan Markle no acudió a la ceremonia por la imposibilidad de viajar debido a su avanzado estado de gestación, pero sí quiso rendirle homenaje al abuelo de su marido enviando una corona de flores iba acompañada de un cariñoso mensaje escrito de su puño y letra.

Este no ha sido el único detalle que ha destacado del último adiós al duque de Edimburgo. Los 30 asistentes a un evento de aforo limitado por las restricciones sociosanitarias han ido llegando antes de la hora prevista para el inicio del acto funerario, que ha comenzado cuando el féretro del duque de Edimburgo, envuelto en una bandera con su estandarte personal, ha abandonado el interior del castillo a hombros de varios miembros destacados de las fuerzas armadas británicas, entre ellos Jefe del Estado Mayor de Defensa, el general Sir Nicholas Carter, y también los máximos cargos de la RAF y la Royal Navy.

El Land Rover color verde militar en cuyo diseñó participó en vida el propio duque de Edimburgo esperaba en el exterior, donde el sonido musical de las bandas militares rompía el silencio sepulcral que ha reinado en todo momento durante el traslado del féretro del marido de Isabel II hasta la capilla de St. George.

A modo de curiosidad, el coche fúnebre ha sido conducido por soldados de la Royal Electrical and Mechanical Engineers -Cuerpo de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos Reales-, del cual el duque de Edimburgo era coronel en jefe.

- Muere el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

- El príncipe Harry viajará sin Meghan Markle a Londres.

- La verdadera razón de la ausencia de Meghan Markle en el funeral del duque de Edimburgo.

- Duque de Edimburgo: de joven seductor a esposo de una reina.

El príncipe Carlos y la princesa Ana han sido las dos cabezas visibles de la comitiva familiar que ha acompañado a pie hasta la capilla al coche fúnebre. En tercera fila, detrás de sus tíos, los príncipes Eduardo y Andrés, separados por su primo Peter Phillips, hemos visto a los príncipes Harry y William. Todos los hombres han vestido chaqué, y la princesa Ana, de riguroso negro. Y ninguno ha llevado mascarilla durante el paseo hasta la capilla de St. George, aunque han dejado, eso sí, distancia de seguridad entre ellos.

Aproximadamente diez minutos antes de que miembros de las fuerzas armadas británicas llevaran el féretro del duque de Edimburgo al interior de la capilla tras guardarse un minuto de silencio a las 4 en punto hora española, ha accedido al recinto religioso la reina Isabel II -ha llegado a Windsor acompañada por su dama de honor, Lady Susan Hussey-, que había hecho el recorrido hasta allí en un Bentley oficial. Justo detrás de ella ha entrado en el templo Kate Middleton.

Han hecho lo propio antes de la comitiva funeraria el resto de invitados que no ha formado parte de esta. Entre ellos, las hermanas Eugenia y Beatriz de York, y también Lady Penny Brabourne, apoyo de Felipe de Edimburgo en vida que ha sido una de las 30 personas que han podido despedirle in situ.

No han asistido al funeral ninguno de los hijos de los duques de Cambridge -hasta el primer ministro británico, Boris Johnson, cedió su lugar para que pudiera ser ocupado por una persona cercana al fallecido-.

El féretro de Felipe de Edumburgo ha sido colocado frente al altar de la capilla, en medio del coro, cuya bancada ha sido ocupada por los 30 invitados, ya todos con mascarilla.

Ha llamado la atención la posición que ha ocupado Harry, solo y en un segundo plano, ya que la butaca asignada para él estaba en la segunda fila del coro y en el lado opuesto a las que han ocupado tanto su abuela, como su padre y su hermano, entre otros. No es casualidad, eso sí, que justo enfrente de Harry haya estado sentado precisamente su hermano, el príncipe Guillermo.

Hay que recordar que Harry abandonó motu propio sus labores de representación a la Casa Real británica -este es uno de los motivos por lo que los hombres no han vestido uniforme militar, ya que él no lo tiene permitido- y que ha acudido sin Meghan Markle, a la que los médicos le han recomendado no volar hasta Londres por su avanzado estado de gestación.

Eso sí, el funeral sirvió de acercamiento entre Harry y su hermano tal y como se pudo comprobar minutos después de que terminara el acto solemne, cuando se vio a los Duques de Cambridge charlando a la salida con el duque de Sussex.

A lo largo de la misa ha tenido mucho peso la música en directo. Entre las canciones que se han tocado y cantado por un coro -reducido, de cuatro personas-, elegidas todas ellas por el duque de Edimburgo, destacan 'Eternal Father', una canción muy importante y muy vinculada a la Royal Navy, y 'The Rhosymedre', que tiene una fuerte conexión con la Casa Real británica puesto que fue tocada tanto en las bodas de William y Kate, y Harry y Meghan, como en el funeral de Diana, Princesa de Gales.

Después de la bajada a la Royal Vault -Bóveda Real- del féretro del duque de Edimburgo mientras se leían los títulos de este, las cornetas de la Royal Navy han interpretado 'The Last Post' y el coro ha puesto el broche interpretando el himno nacional británico.

Felipe de Edimburgo ha sido enterrado en un lugar con un peso importantísimo en la historia del Reino Unido puesto que en la capilla de St. George descansan 10 soberanos. En el mismo lugar donde va a ser enterrado en unos instantes el duque de Edimburgo, hay diez soberanos están enterrados: Enrique VI, Eduardo IV, Enrique VIII, Carlos I, Jorge III, Jorge IV, Guillermo IV, Eduardo VII, Jorge V y Jorge VI. Cinco de ellos, dos criptas bajo el coro, y otros cinco, en sepulcros repartidos por la capilla, ellos el rey Jorge VI.