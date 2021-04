Funeral del duque de Edimburgo: cómo, dónde y cuándo verlo

Ocho días después de que se anunciara su fallecimiento, la Casa Real británica y todo Reino Unido despiden esta tarde a Felipe de Edimburgo en un funeral marcado por las restricciones vigentes por la pandemia de la COVID-19 y por la vuelta del príncipe Enrique por primera vez a su país más de un año después de poner rumbo a Norteamérica junto a su esposa, Meghan Markle, y su hijo, Archie, y pocas semanas después de la entrevista que la pareja concedió a Oprah Winfrey que dio la vuelta al mundo.

El funeral del duque de Edimburgo arranca a las 15:00 hora británica, 16:00 horas en España, donde se podrá ver tanto a través de varios canales internacionales como en el canal de Youtube de la Casa Real británica. En este último medio, la retransmisión comenzará a las 15:30 hora española, media hora antes del inicio de la ceremonia.

Quien prefiera seguirlo de forma convencional, por televisión, puede hacerlo siempre y cuando tenga la posibilidad de sintonizar en su domicilio cadenas británicas o norteamericanas. Entre las primeras, BBC One, Sky e ITN comienzan la emisión sobre el funeral del marido de la reina Isabel II a las 13:30 hora española. También tienen programada la emisión en directo del acto funerario las cadenas NBC News y NBC News Now, entre otras.

Earlier today, further details of The Duke of Edinburgh's Funeral were released, including more information about the Procession and which members of the Royal Family will be attending.



