Sara Carbonero tiene claro que, para esos días en los que tu cabello luce rebelde y sin forma, complementos como una bonita gorra con un mensaje claro es justo lo que necesitas.

Cecilia Franco

Todas tenemos esos días en los que no hay quien dé forma al cabello. No se sabe exactamente por qué, pero hay días en los que nuestro pelo es indomable y, por mucho que lo intentemos, no conseguimos entender qué ha podido suceder. Sientes tu pelo sin forma, con poco volumen y, antes de que termine en un moño o coleta, debes descubrir el estiloso truco de Sara Carbonero. ¿Estás en esos días en los que no dominas tu cabello? Las que más saben de moda nos desvelan la forma más fashion de 'al mal tiempo, buena cara' con una bonita gorra.

Los complementos se han convertido en una parte esencial de cualquier look, sobre todo si se trata de complementos que realmente son cruciales y consiguen reconvertir un outfit como podemos ver en el 'street style'. Si hablamos de las que más saben de moda, no podemos dejar de hablar de Sara Carbonero.

La periodista es siempre todo una fuente de inspiración y todo lo que ella lleva lo convierte en tendencia. Hace poco nos enamoró con el vestido de flores, ya tiene fichado su vestido de punto favorito, el concepto chándal ha cambiado gracias a ella y, por supuesto, sus trucos beauty no pasan desapercibidos.

Sí, porque el original peinado con trenzas lo vamos a querer llevar este verano, pero este último truco no lo pasamos por alto porque además coincide con Tamara Falcó.

El truco en cuestión tiene relación con esos días en los que tu pelo está en fase rebelde y no hay manera de dominarlo. Pues bien, la solución a esto ya lo vimos en Tamara Falcó que, para ver jugar al marido de su hermana Ana Boyer, optó por un look con gorra. ¿Lo que más nos llamó la atención? Que todos llevaran las mismas gorras deportivas como gancho a la promoción de la firma de Ana Boyer y Fernando Verdasco creada en el verano de 2020.

Lo que está claro es que la gorra está de moda y se trata de un complemento que además de proteger el rostro del sol, da el toque casual a tus looks esos días en los que no sabes qué hacer con tu pelo. Ahora es Sara Carbonero quien soluciona esos días más 'bad' con una gorra en tono granate y con esta misma frase bordada en la parte frontal de la firma Aqüe Apparel (28,95 €). Y tú, ¿tienes un 'bad hair day'? Haz como Sara.