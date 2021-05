¿Enamorada del vestido de flores de Sara Carbonero? Lo hemos encontrado (y es todavía más bonito de lo que pensábamos)

La imagen que Sara Carbonero compartió hace unos días en Instagram ha traído de cabeza a sus seguidores desde entonces. ¿La razón? No sabíamos dónde encontrar su look... hasta ahora.

GALA FERNÁNDEZ

Tenemos que hablar del vestido de flores con el que Sara Carbonero revolucionó Instagram hace unos días. Si eres fan de su estilo seguro que ya sabes de qué prenda hablamos pero vamos a refrescarte la memoria por si has estado desconectada últimamente. Desde hace varias semanas, la periodista no solo está compartiendo los peinados con trenzas más bonitos de la temporada, sino que además cada uno de sus elecciones de moda está causando sensación. Y no es para menos: Sara se ha ganado a base de 'lookazos' el estar considerada como una de las mujeres más estilosas de nuestro país.

Así lo demostró, una vez más, el pasado miércoles cuando compartió una de las fotos con más 'likes' de su perfil. Se trata de un álbum en el que la exmujer de Iker Casillas posa con un precioso vestido negro con estampado de flores. ¿El problema? Que, a diferencia de lo que suele hacer, no confesó a qué marca pertenecía; un detalle que ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para sus seguidoras.

Por suerte, después de una búsqueda por internet al fin hemos dado con él y la buena noticia es que ¡es todavía más bonito de lo que imaginábamos! En realidad se trata de un vestido de estilo caftán, una de esas piezas ideales para los días de playa en verano; pero en este caso el diseño es tan elegante que nosotras no dudaríamos en crear un look de invitada combinándolo con unas sandalias de tacón.

El vestido en cuestión cuenta con un favorecedor escote en pico adornado con bordados y sorprende por las hileras de flecos que rematan las mangas, aportando un toque bohemio y chic, adjetivos que caracterizan el estilo, siempre impecable, de Sara Carbonero.

La marca responsable de esta pieza no es otra que Twinset, una firma italiana que ya han llevado Georgina Rodríguez, Ester Expósito o Aitana, por citar solo a unas cuantas 'celebs' de nuestro país. ¿Su precio? 388 euros y, de momento, todavía está disponible en todas las tallas (XS/M o L/XL).