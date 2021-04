Sara Carbonero ha fichado el que será desde ya tu vestido de punto favorito para el verano

La prenda más versátil para los meses de buen tiempo es la que acaba de descubrirnos Sara Carbonero.

Woman.es

La primavera no se pueda dar por comenzada por mucho que el calendario lo diga hasta que Sara Carbonero no estrena vestido de punto. Esto es así.

La presentadora, en realidad, los lleva durante casi todo el año, pero es en estas fechas cuando explota todas las virtudes de esta prenda que a ella, todo sea dicho, le sienta como un guante. En concreto, los vestidos largos que destacan por el dibujo acanalado del punto y que se posan con naturalidad sobre la piel, dando la sensación de ser lo más cómodo que te vas a poner en toda la temporada.

La mayoría, como es el caso del diseño camel con el que ha posado en su última publicación en Instagram, son de Slowlove, la que hasta hace nada era su marca -junto a su amiga Isabel Jiménez-, y que ahora es la nueva apuesta estrella del grupo Cortefiel, que ha decidido comprarla tras el exitazo de la primera colaboración entre ambas firmas.

A diferencia de otros diseños de punto que Sara Carbonero tiene en su armario, más cerrados, este es especialmente primaveral porque destaca por un amplio escote tanto en la espalda como en las costillas -deja a la vista su tatuaje en el que puede leerse 'Saudade'-, aprovechando que el vestido es de tirantes.

No es novedad, como decíamos antes, que a la periodista le siente de maravilla porque probablemente sea la prenda más icónica de su vestidor, con la que cualquier persona que sigue su estilo la asociaría, pero no por ello es una pieza que suele favorecer a cualquier persona que la luzca, se llame Sara Carbonero o no.

Ya sabes, si tienes alguna similar en tu armario, que funcionan de maravilla con deportivas, también con botas planas si refresca y, cómo no, con cuñas de esparto cuando los días más cálidos hacen acto de presencia. Y que para estas semanas en las que cuando el sol se va no basta con llevar un vestido de tirantes como este, la chaqueta vaquera es la solución perfecta para completar un look ideal.

Si prefieres optar por un recogido como el que se ha convertido en el peinado favorito de Sara últimamente o prefieres dejarte el pelo suelto, eso es cosa tuya, pero noolvides esta primavera tirar de vestidos de punto largos como este porque serán los mejores compañeros.