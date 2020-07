Los accesorios de pelo favoritos del verano 2020 Coleteros, diademas... ¡elige el tuyo! Los coleteros, las horquillas, las diademas o los lazos se niegan a desaparecer de nuestros complementos, tal y como demuestran instagrammers como Mery Turiel o Chiara Ferragni. Estos son nuestros favoritos:

Clara Hernández | Woman.es

youaretheprincess.com

Diadema con volumen negra Diadema con volumen de la colección 'Oh my hair' de You are the Princess. Precio: 2,95 euros.

Horquillas con cristal y perlas Horquillas con cristal y perlas, de Mypeeptoeshop, 15 euros (antes, 19 euros).

youaretheprincess.com

Coleteros by Dulceida Set de 2 'scrunchies' color rojo y rosa con estampado de corazón efecto satén perteneciente a la colección de dulceida de You are the princess. Medidas: 6 cm de diámetro. Precio: 3,99 euros.

youaretheprincess.com