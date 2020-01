Las chicas con pelo corto también pueden llevar una diadema joya para conseguir un peinado ideal, mira el de Charlize Theron

Con detalles dorados a conjunto con su vestido.

¿Pensabas que un corte como el 'bowl cut' no tenía posibilidades? Pues bien, Charlize Theron vuelve a reaparecer en menos de veinticuatro horas para demostrarnos que no hay motivos que puedan sostener dicha afirmación y nada mejor que una diadema joya como la mejor ejemplificación posible de ello en un look que le ha hecho brillar como la estrella que es.

Ni siquiera ha pasado medio año desde que la actriz sudafricana se posicionase a favor de los cambios radicales y durante todo este breve periodo de tiempo ha conseguido sorprendernos continuamente con 'looks beauty' siendo el más potente de ellos aquel que en los últimos Oscar pasó de una melena mini y morena al corte tan atrevido con el que ahora cuenta y al que tuvo que recurrir por exigencias de guion dando de nuevo la bienvenida al rubio. Ha sido desde entonces cuando, cada vez que de una alfombra roja se trataba, nos ha regalado infinidad de inspiración para esos cortes en los que el volumen y el largo capilar han dejado de ser unos protagonistas exclusivos.

Y es que Charlize Theron tampoco ha querido resistirse a ese complemento que tanto protagonizó el 2019 en looks básicos pero también en aquellos propios de invitadas y ha sido durante los Premios otorgados por el Gremio de Diseñadores de Vestuario en Beverly Hills donde ha dejado bien claro que también son el accesorio perfecto para las melenas muy cortas.

Así, en una aparición al más puro estilo victoriano, su vestido repleto de brillos y destellos dorados, con escote en forma de lágrima y detalles en negro hecho a medida por Louis Vuitton ha quedado relegado a un segundo plano siendo la diadema confeccionada en el mismo tejido y con los mismos detalles la encargada de hacer que nuestras miradas solo puedan centrarse en ella.

Raya al medio y un mechón suelto se establecen como las únicas pautas necesarias para conseguir un peinado muy elegante sin la necesidad de recurrir al clásico engominado y así lo ha establecido la protagonista de 'Bombshell' demostrando que en cuestiones de estilo capilar, también se lleva el premio.