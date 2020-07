Mery Turiel rescata el complemento que usábamos todas de niñas para crear un peinado de lo más elegante

Lo podrás llevar al trabajo o a una boda. Vale para todo.

Woman.es

El verano nos agudiza el ingenio. Con este calor todas tenemos que tirar de un poco de imaginación para crear looks fresquitos, pero no solo eso, también de peinados, como lo ha hecho Paula Echevarría. La actriz, en su último look de Instagram, nos sorprendió con un peinado ultrarrápido que no puede ser más versátil y ahora ha sido Mery Turiel quien nos ha dado una ideaza para no pasar calor en los días en los que los termómetros están en sus máximas.

- Mery Turiel ha encontrado el vestido de invitada que mejor sienta a las chicas morenas y que además hace 'cuerpazo'

- El vestido rojo de tul de Mery Turiel o cómo ser la invitada más espectacular de tu próxima boda

La influencer ha compartido una nueva imagen en su cuenta de Instagram con un peinado de lo más inspirador que te trasladará a tu época de colegiala. Posó con una medio coleta que accesorizó con un lazo negro. ¡Y nos encanta!

Si los pañuelos te parecen demasiado llamativos, un lazo como el de Mery Turiel puede ser la opción perfecta para transformar tu conjunto. Pero no ha sido la única innovación de la escritora e influencer en los últimos días. Mery Turiel suele llevar el pelo castaño con reflejos un tono más claro que su base natural y de medios a puntas, rubio, ahora se ha pasado al strawberry blonde, también conocido como un rubio fresa y que favorece a todos los tipos de pieles. Es más, es uno de los colores de pelo de moda este verano 2020.

20 peinados de fiesta para brillar Ver 20 fotos

Desde la raíz, la influencer y autora de 'Iki: Aquello por lo que vale la pena vivir' ahora luce un color de pelo más claro, pero el color no es uniforme. Lo combinó con unas mechas balayage para darle luz de medios a puntas, una tendencia capilar que triunfa en las melenas de las mujeres con más estilo, como Alexandra Pereira.