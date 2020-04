Mery Turiel ha encontrado el vestido de invitada que mejor sienta a las chicas morenas y que además hace cuerpazo

Un vestido de alfombra roja.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque en sus looks del día a día Mery Turiel es muy sencilla, como se viste de fiesta saca la artillería pesada y ¡vaya lookazos se marca para la alfombra roja -su look en los Goya 2019 nos dejó completamente fascinadas- y cuando va de invitada a una boda! En el mes de julio de 2019 se casó Rocío Osorno, amiga de Mery, y su look se coló en la lista de los favoritos del enlace. Este año, de momento, se tiene que conformar con lucir esos vestidazos en casa debido a la crisis del conoravirus pero, si todo va como hasta ahora, pronto estaremos fuera y podremos copiarle el modelito que se acaba de marcar.

Como la mayoría de nosotras, se nota que Mery Turiel está deseando pisar la calle y estrenar todos esos conjuntos que ha ido comprando en los últimos meses. Y para prueba, la última foto que acaba de colgar en su cuenta de Instagram con uno de esos diseños que todas hemos soñado llevar alguna vez. Eso sí, práctico para estar en casa no es, pero sí para ser la invitada perfecta de una boda de noche de verano.

La influencer y escritora ha lucido un espectacular vestido rosa palo con escote palabra de honor y corte sirena que se ceñía a su cuerpo como si estuviera cosido sobre su propia piel. Y sí, le hace tipazo. Se trata de un diseño de Pronovias que, por ahora, no está a la venta en la web de la firma española de vestidos de novia e invitada, pero hemos encontrado uno similar que si tienes una boda en los próximos meses seguro que te sirve como inspiración.

A diferencia del de Mery Turiel, este tiene el escote barco, pero es tan favorecedor como el suyo. Además está rebajado. Aunque el precio iniciar era de 490€, ahora cuesta 290€. ¡Menudo descuentazo!