El vestido rojo de tul de Mery Turiel o cómo ser la invitada más espectacular de la boda

Nos encantan los vestidos rojos y si tienen tul, más.

Después de que viéramos -sin poder hacer nada- como todas nuestras bodas de este año se empezaban a caer una a una, hemos hecho un recuento de las nuevas fechas y nos encontramos con un 2021 bonito, bonito. Entre las que ya estaban fijadas y las que han tenido que mover, tenemos el presentimiento de que el otro año nos lo vamos a pasar de fiesta en fiesta, y mira una alegría que nos llevamos.

Pero con tanto festejo junto ahora más que nunca necesitamos hacernos con nuestro arsenal de vestidos de invitada que nos faciliten la vida, y qué mejor que empezar desde ya a preparar nuestro armario con esos tesoros que llevaremos puesto para ser las grandes triunfadores (obvio sin opacar a la novia) de la fiesta. Y menos mal que tenemos a Mery Turiel, que acaba de publicar una foto con un vestido rojo de tul que se ha convertido ya en nuestro objeto de deseo. Elegante y sexy, lo tenemos claro: hay que apostar por el vestidos con pegados y con volumen, y si tienen tul, mejor.

La influencer compartió con sus más de 380.000 seguidores una imagen de ella en su sala con un look que nosotras vamos a copiar para ser la invitada más original. Se trata de un vestido con escote barco, manga larga , entallado y con grandes volantes tul, que tiene los dos 'must' de un bien vestido: elegancia y sensualidad. Sobre todo si lo llevas como ella, con peinado básico, sin mucha cosa para no sobre cargar mucho el look.

El vestido pertenece a la firma Peró, esta disponible tanto en rojo como en negro y en todas las tallas y cuesta 200 euros.