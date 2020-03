Cuando veas lo fácil y lo bien que sienta el peinado de fiesta de Alexandra Pereira te lo vas a querer hacer en 3, 2, 1…

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¿Cuántas veces te has puesto delante del espejo un sábado por la noche y no has sabido qué hacer hacer con tu pelo? Estamos casi segura que ni una, ni dos ni tres, que han sido bastantes más. Y hoy, en cuanto hemos visto el último peinado de Alexandra Pereira, lo hemos tenido claro: este look es perfecto para salir de fiesta cualquier fin de semana e incluso para ir a una boda. Lo mejor de todo es que te lo puedes hacer tú misma en casa.

Hace unos meses que Alexandra Pereira se cortó el pelo y se pasó a una melena midi. A priori, cualquiera de nosotras pensaría que un corte de pelo así nos reduce las posibilidades de peinados, sí, es cierto, pero eso no significa que la única opción sea llevar un bob liso.

Y cada uno de los looks de la influencer gallega así lo demuestra. La hemos visto con el pelo liso, con ondas, con diademadas y ahora nos hemos enamorado de su peinado con horquillas. Fíjate qué simple. En su última foto de Instagram aparece con su media melena con ondas muy suaves y la raya al lado. En la parte izquierda, ha colocado varias horquillas joya, que ha dispuesto en diferentes direcciones. El resultado del look no puede ser más elegante, rápido de hacer y barato. ¿Te animas? Si no lo haces por la complicación no será y porque no siente bien tampoco.