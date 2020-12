Un detalle joya marcará la diferencia.

Siempre que buscamos inspiración para crear looks 'chic' de fiesta nos viene a la mente los 'lookazos' de la influencer Silvia Zamora, o también conocida como Lady Addict. Ella ha encontrado en Zara el vestido 'cut out' con detalles joya que justo desearás llevar esta Nochevieja.

Es cierto que estas navidades no están siendo como las de siempre. Hemos cambiado nuestra forma de celebrar, nuestra forma de juntarnos con nuestros seres queridos y, sobre todo, la forma de vestir. Y aunque ya tenemos algunas ideas de looks para esta Nochevieja, nuestras influencers favoritas nos lo ponen fácil y nos proponen diferentes opciones para que seas tú quien decida si prefieres optar por el mundo 'comfy' o recibir el nuevo año con un look espectacular (pero cómodo).

La influencer Lady Addict no deja de sorprendernos a través de las redes sociales y es que adoramos sus 'lookazos'. Nos enamoramos del jersey de Zara que no dejaremos de llevar hasta primavera y ahora nos inspira con un look ideal para Nochevieja perfecto para todas aquellas que prefieran optar por el clásico 'vestidazo' para decir adiós al 2020.

Pero no es la única que nos propone ideas para looks de fiesta. Influencers como Mery Turiel nos enamoraron con el vestido de Bershka de 'brilli brilli' ideal, nos hemos enganchado a los asimétricos gracias al top de Tamara Falcó y ahora, nos apuntamos al 'cut out'.

Lady Addict en esta ocasión nos propone un look de Nochevieja elegante y, a su vez, cómodo con un 'vestidazo' de punto de corte midi en negro y con un detalle muy especial. Los detalles especiales son lo que diferencian a una prenda del resto. Este vestido de Zara (39,95 €) y el detalle 'cut out' joya en el lateral con forma de corazón te enamorará por completo. No solo porque da ese toque sofisticado, sino porque además irás cómoda y estilizará tu figura.

Con este simple detalle joya ¡deslumbrarás!