Tamara Falcó ha recuperado el top asimétrico que llevabas en los 2000 con un modelo de Zara que queda genial con pantalón ancho

Si creíste que no volverías a lucir prendas como esta estás más que equivocada.

En la década de los 2000 no eras nadie si en tu armario no había espacio para un top asimétrico. Uno que cubriera un brazo al completo con una manga larga y dejara el otro libre, al descubierto con un fino tirante.

Su modo de uso no era demasiado sencillo pero no importaba porque bastaba con apostar por la sobriedad con el resto de prendas ya que todo el protagonismo del look se lo llevaba él.

Pero tal y como alcanzó el estrellato cayó en el olvido hasta ahora, que la industria de la moda ha querido recuperarlo para disfrute de las más nostálgicas de aquella época. Sobre la pasarela vimos muchas firmas apostar por tops como este pero aún no habíamos tenido la oportunidad de ver cómo se iba a aplicar esta controvertida tendencia en la calle.

Suerte que Tamara Falcó ha llegado para sacarnos de dudas.

La diseñadora ha rescatado esta prenda adorada por las millenials pero en una versión actualizada, concretamente en una de color marrón fabricada en punto de la nueva colección de Zara.

De silueta 'cut out', en este caso es en formato 'cropped' pero cubre los dos brazos, tan solo dejando al aire en el hombro de uno de ellos. Su precio es de 22,95 euros y a diferencia de la sudadera con perlas que lució hace unos días, esta sí está disponible aún en la tienda online en tres tallas diferentes.

Más allá del regreso inesperado de este top a nuestras vidas, nos gusta especialmente la manera en la que Tamara lo ha combinado con un pantalón de color negro ancho y de talle alto con el que mostraba parte de sus abdominales, y lo ha acompañado de unos botines de tacón en el mismo tono para que el efecto estilizador sea aún mayor.

Un mix genial con el que darle una oportunidad a la pieza que es todo un estandarte de aquella época.