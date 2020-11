Mery Turiel ha estrenado ya el vestido de Bershka que triunfará estas fiestas

Cargado de brillos y con escote a la espalda, ¿alguien da más?

Seguimos con nuestra particular búsqueda exhaustiva de looks para las fiestas que se acercan y hemos de reconocer que las firmas no nos lo están poniendo nada fácil. Y no porque no haya opciones sino, precisamente por todo lo contrario. Las tiendas se han llenado de trajes, monos, faldas, blusas y blazers que mucho tienen que decir esta Navidad, pero sobre todo de vestidos que resultan irresistibles.

Entre nuestros favoritos ya estaban el de lentejuelas en color negro que Paula Echevarría encontró en H&M, el rojo con alamares que descubrimos gracias a María Fernández Rubíes y el diseño camisero que Paula Moya lució hace unos días, entre muchos otros, pero ahora nos hemos visto obligadas a añadir uno más a la lista gracias a Mery Turiel.

La influencer se ha adelantado a la temporada navideña con un diseño mini, ajustado, con amplio escote en uve, abertura en la parte baja de la espalda y manga larga que nos ha encantado no solo por estas características, sino por el hecho de tener en color morado como protagonista pero bien cargado de brillos.

La pieza en sí se adapta perfectamente a la silueta gracias no solo a la parte del cuello que es mega estilizadora sino al original drapeado que aparece en la zona de la cintura que juega con el efecto vientre plano. Además, el hecho de dejar parte de la parte trasera al descubierto con ese corte 'cut out' hace que siente aún mejor.

En Bershka es donde vas a encontrar este vestido al que le agradecemos que salga de los clásicos rojo y negro de estas fiestas y apueste por algo más rompedor como ese singular morado. Su precio es de 29,99 euros y pertenece a la colección cápsula que Jessica Goicoechea ha creado en colaboración con la firma del grupo Inditex en la que hay otras prendas que también funcionarán en cualquier contexto festivo.

La modelo e instagrammer nos propone lucirlo con calcetines negros y zapatos de suela track con plataforma y cordones pero Mery Turiel ha preferido hacer suyo el vestido y combinarlo con unas altas botas de ante en color visón que también son una genial solución.

Incluso para las de gustos más clásicos pueden probar con zapatos de tacón o botines calcetín porque el resultado será igual de bueno, te lo garantizamos.