Inspírate y consigue 'lookazos' comodos y estilosos en esta Navidad atípica.

Cecilia Franco | Woman.es

Esta Navidad nada será igual, eso ya lo sabemos. Muchos no podremos reunirnos con nuestros seres queridos y las mesas repletas de gente y fiestas no podrán ser posibles. A pesar de todo, estamos poco a poco adaptándonos y, como no podía ser de otra forma, queremos empezar el año de la mejor manera posible y acorde a la situación. Por ello, ya tenemos claro que esta Nochevieja olvidaremos los 'vestidazos' y 'taconazos' y apostaremos por prendas más cómodas, de estar por casa pero, por supuesto, sin perder el estilo.

El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y adaptarnos a esta nueva realidad está siendo todo un reto. Aunque nos hemos enamorado del vestido de Chenoa, sabemos que esta Nochevieja volveremos a apostar por el tejido estrella del año: el punto. Esta Navidad optaremos por las prendas más cómodas, pero con una vuelta de tuerca y combinaremos prendas cómodas con otras prendas más arregladas y conseguiremos el 'lookazo'.

Esta Nochevieja será diferente. Mery Turiel nos propuso un look de terciopelo que nos enamoró, y fue ahí cuando nos preguntamos, ¿por qué no apostar por prendas del día a día y jugar con los complementos? Nuestras influencers favoritas lo tienen claro en los accesorios está la clave del éxito.

Amelia Bono nos ha inspirado en más de una ocasión con sus 'lookazos' y este 'total look' con un cinturón que destaque es justo lo que necesitas para una Nochevieja en casa.

María Pombo es todo una fuente de inspiración en la actualidad de looks premamá y esta opción de punto con el toque del chaleco es ideal para unas navidades diferentes.

¿Eres más de prendas efecto cuero? Teresa Andrés Gonzalvo nos ha enamorado con un look 'black & white'. Ella ha optado por un conjunto efecto cuero 'total black' y ha añadido complementos en blanco. Cañera e ideal. ¿Cómo darle el toque? Un cinturón joya sobre la blazer estilizará tu figura y reconvertirá cualquier look.

Si adoras este 'total look' de Teresa Andrés Gonzalvo, este de Tamara Falcó también te encantará. Un ‘total black’ es siempre un acierto y este con unas manoletinas estampadas darás ese toque 'chic'.

María Fernández-Rubíes nos ha conquistado con un conjunto de falda y chaqueta que no puede ser más ideal. Opta por un conjunto de este estilo y añade complementos joya.

Verónica Díaz, también conocida como Just Coco, nos propone un look elegante con prendas básicas. ¿El truco? Apuesta por una falda joya que se convierta en protagonista y combina con un jersey de cuello redondo y blazer negra.

Está claro que esta Nochevieja nada será lo mismo, por ello, estas propuestas 'comfy' con toque 'chic' es justo lo que necesitas para arrasar.