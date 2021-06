El vestido 'boho' que ha conquistado a Melissa Villarreal que nos favorece a todas

Melissa Villarreal se anima con la firma francesa que ha conquistado a gran número de celebrities con un diseño 'boho' favorecedor y versátil.

Cecilia Franco

Las buenas temperaturas te animan a sacar todos tus vestidos de verano a la calle y qué ganas tenías. Sin embargo, estás pensando en renovar algo tu armario y hacerte esta nueva temporada con un vestido diferente, para esas ocasiones especiales, y que de verdad sea lo más favorecedor posible. Pues amigas, lo hemos encontrado. El vestido 'boho' más bonito lo tiene Melissa Villarreal y lo mejor de todo es que nos favorece a todas y será tu mejor inversión.

La influencer Melissa Villarreal se ha convertido en todo una fuente de inspiración. No hay más que rastrear su Instagram para confirmar con exactitud todas y cada una de las tendencias del momento y, por si fuera poco, nos descubre verdaderos tesoros 'fashion' a los que no nos podemos resistir.

Reconocemos que gracias a ella cambiamos camisas por chalecos más vintage y, desde ese momento, no hemos dejado de verlos en Instagram y en todas nuestras tiendas 'favs'. Pero todo no queda ahí, porque consiguió arrasar con unos jeans bicolor de lo más atrevidos, originales y con mucha personalidad, que también vimos en celebrities como Kendall Jenner o Gigi Hadid.

Sin embargo, después de ver a Melissa Villarreal dijimos 'sí', además de a estos vaqueros tan modernos y diferentes, a la fórmula de 'blazer + leggings'. Una combinación que jamás imaginamos, pero que logró cambiar nuestra mentalidad y nos animó a lanzarnos con esta tendencia 'comfy'.

Con la llegada del verano, Melissa se anima con los vestidos y, si ya nos ha enamorado con un vestido 'cut-out', ahora decimos sí a los vestidos 'boho' más originales, bonitos y llamativos. ¿Cómo lo ha logrado? Con un vestido de la firma francesa Antik Batik (255 €).

Un diseño de crepé de algodón, de corte largo y en tono naranja tostado. ¿Lo que más nos gusta? El detalle calado central, escote halter y el drapeado en los hombros. Un vestido muy especial perfecto para lucir una tarde de verano o incluso para un evento especial.

En las últimas semanas, son muchas las 'it-girls' que han apostado por esta firma para lucir estilismos 'boho' de lo más sofisticados como Paula Echevarría con el modelo 'Danah' con fines solidarios. Estamos convencidas de que si buscas un vestido diferente y especial, esta firma será todo lo que buscas esta temporada.