El fenómeno 'color block' se convierte en el rey de los vaqueros y el auténtico protagonista de la primavera.

Los vaqueros entallados han quedado atrás esta temporada. Ya avisamos de que en este 2021 tendrías que dejar a un lado tus jeans ajustados para abrir paso a los modelos de pernera ancha y talle alto. Aunque en el street style hemos seguido viendo a personalidades que apuestan por los skinny, cada vez son menos. De hecho, la última en recurrir a este estilismo ha sido Melissa Villareal. La influencer no solo ha vuelto a confirmar que este año se llevan los vaqueros más anchos, sino que el bicolor será el protagonista de la primavera.

Sí, estamos hablando de los vaqueros bicolor de Pull&Bear de efecto tipazo que se han vuelto virales. Y ahora ha sido Melissa Villareal la que nos ha demostrado lo bien que sientan y el lookazo que hacen.

La firma de Inditex llama Jeans color block y los describe como unos vaqueros de tiro alto y corte recto con diseño color block y confeccionados en 100% algodón.

Se trata de uno de los vaqueros más originales que hemos visto y que ya llevaron hace un tiempo celebrities como Dakota Johnson, Kendall Jenner o Gigi Hadid y que se ha convertido en una opción con mucha personalidad. Este tipo de vaqueros se caracterizan por tener un tono para cada pierna y que aporta un aire diferente y muy moderno.

Otro puntazo de estos vaqueros es que son de talle alto, por lo que favorecen a todos los cuerpos y la pierna es bastante ancha. En pocas palabras estamos delante de una de las tendencias primaverales que más corazones y armarios van a robar.

Estos vaqueros están disponibles en todas las tallas y además por un precio bastante asequible: 29,99 euros.

Y si no sabes como combinarlos, amiga ni te preocupes. Probablemente sean los vaqueros más versátiles y combinables de la historia. El blanco y el azul típico del denim, no dejan de ser colores muy básicos que se caracterizan por ser fáciles de conjuntar ya sea para un look de día urbano, con camiseta y zapatillas, como para uno de noche con un top lencero y taconazo.

Sus posibilidades son infinitas. De hecho la influencer los ha llevado con una camiseta, también de Pull&Bear y unas sandalias de tiras delgadas.