Una combinación 'sporty chic' que empieza a ganar terreno en el 'street style'.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Las chicas con más estilo de Instagram saben que el 'mix and match', si se hace correctamente no es que sea un acierto sino que es todo un éxito. Actualmente, por suerte, los looks que nacen de la mezcla de distintos estilos, tendencias, prendas, colores o estampados son más que habituales en el 'street style', y nos encanta porque nos permite crear estilismos únicos, diferentes y divertidos como nunca antes (y sin perder ni gota de 'glamour').

- Los Special Prices de Zara han vuelto con los mejores leggings de la temporada

- Querido Amancio, ahora que podemos personalizar camisas, bolsos y zapatillas en Zara, te pedimos unos leggings con iniciales como los de Jennifer Lopez

Una de las combinaciones más atrevidas que cada vez está adquiriendo más peso entre las 'it girls' es la de llevar la blazer con leggings, pues a simple vista se trata de la mezcla de dos prendas de estilos totalmente opuestos (como puede ser el aire formal de una americana con el toque 'sporty' de unas mallas) pero que, realmente, funciona a la perfección. Y nosotras lo confesamos: cuanto más lo vemos, más nos gusta.

Tras ver a Paula Nata combinar su blazer con leggings y calcetines deportivos por fuera, hoy Melissa Villarreal (quien ya se ha convertido en una de nuestras referencias de estilo más top de las redes sociales) nos ha enseñado esta misma fórmula (sí, también con calcetines y 'sneakers') y nos ha terminado de confirmar lo bien que funciona.

Melissa Villarreal ha compartido un nuevo post en Instagram en el que aparece posando en la calle con este estilismo en clave 'sporty chic' al que no ponemos ni un solo 'pero'. En concreto, la 'influencer' lleva una sudadera básica de color gris con cuello semicisne de cremallera, que ha combinado con unos leggings deportivos de color azul marino y una blazer tipo masculina a tono. Y, admitimos, no puede gustarnos más el resultado.

Así a simple vista puede parecer algo atrevido, pero sin duda este estilismo nos parece que alcanza el equilibrio perfecto entre lo desenfadado y lo sofisticado y, por ello, se convierte en una propuesta ideal para el día a día (incluso para ir a trabajar, ¿o no?). Además, Melissa Villarreal ha optado por rematar el look con unas zapatillas deportivas y unos calcetines grises (a juego con la sudadera) por encima de las mallas, lo que le da un toque extra de personalidad.

Por supuesto, aunque el estilismo nos encanta de pies a cabeza, no podemos pasar por alto los leggings que Melissa ha elegido para protagonizarlo, pues estarás de acuerdo con nosotras en que no pueden ser más favorecedores, ¿verdad?

Se trata de unas mallas deportivas y elásticas de color azul marino, con largo tobillero y cintura alta (por encima del ombligo), por lo que son ideales para llevarlos con jerséis y sudaderas tipo 'cropped'.

Tienen un precio de 19,99 euros y están disponibles en la web de Oysho y, por supuesto, nos parecen un superfichaje porque además de ponértelos para hacer deporte, podrás llevarlos con otro tipo de estilismos, como así ha hecho Melissa. Solo tienes que dar rienda suelta a tu imaginación, ¿te atreves?