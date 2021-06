Eugenia Silva ha confirmado que los vaqueros rectos con rotos de Mango son los que más favorecen esta temporada.

Vale que estos vaqueros bicolor de Pull&Bear hacen tipazos o que estos blancos son pura tendencia en Instagram y nuestros favoritos para esta época primaveral, sin embargo, gracias a Eugenia Silva, hemos encontrado el modelo perfecto para esos looks relajados del día a día. Porque son super cómodos, no aprietan, no dan calor y son de un corte recto y con rotos que nos mantiene frescas y a la moda. Además sientan de maravilla y desde ya te aseguramos que los vas a querer copiar sí o sí.

Hace tiempo que Eugenia Silva nos ha demostrado que las firmas low cost son sus favoritas para los outfits de diario. Ya sea con un conjunto confy de Mango o con un bikini de Massimo Dutti o con una gabardina de Uniqlo, la modelo recurre siempre a moda accesible y de tendencia, y su última publicación de Instagram lo demuestra.

Eugenia compartió una imagen en la que aparecía en la Plaza Mayor de Madrid con un estilismo que protagonizaban unos pantalones vaqueros de Mango, que ella combinó a la perfección con una camisa de botones celeste bebé y sandalias de tiras con tacón pequeño e hiper cómodo.

Se trata de unos vaqueros rectos de tiro alto de Mango que pertenecen a la colección Blue Edition y están inspirados en la década de los 90 y sientan de maravilla porque definen la zona de la cintura al ser de tiro alto y tener la pata ancha. Y los rotos en ambas perneras los convierten en uno de los jeans más de moda en este 2021.

Otro aspecto que nos gusta mucho de los vaqueros de Mango de Eugenia Silva es que son sostenibles pues utilizan en su creación algodón sostenible y procesos innovadores como el Eco Wash, que reduce el uso de energía, químicos y agua. Y si te gustaron estas de suerte porque todavía quedan algunas tallas en la web. Su precio es de 39,99 euros.

Y claro que vamos a hablar del pañuelo que la modelo ha lucido en su cabeza. Se trata de uno con estampado y que lo ha llevado a modo de diadema. Recordemos que se trata de otra de las grandes tendencias de esta primavera verano. Si no tienes ni idea de cómo incluir el complemento de la temporada en tus looks, te invitamos a que leas este artículo en el que te contamos y explicamos todas las posibilidades que tienes para hacerlo.