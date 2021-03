Las novedades 'denim' de la primavera-verano 2021 no pueden ser más rompedoras: rotos en las rodillas, patrones anchos, detalles 'cut out' o diseños a todo color son algunas de las propuestas más apetecibles.

SILVIA VÁZQUEZ

Con la llegada de la primavera es el momento de ponernos al día en materia de tendencias 'denim' porque, seamos sinceras amigas, no importa cuántos vaqueros tengamos ya en el armario, siempre encontraremos una excusa para añadir otro par. ¿Tú también estás deseando actualizar tu colección de jeans? Entonces ficha bien estos 6 tipos que lo van a petar durante toda la temporada.

Sí a los rotos

Siguiendo con la fiebre de los años 2000 que ha inundado la moda esta temporada (y que nos ha hecho replantearnos, entre otras cosas, volver a llevar pantalones de cintura baja), los descosidos, rotos y desgarrones se han instaurado como imprescindibles de nuestros jeans. En nuestras marcas preferidas hay opciones para todos los gustos pero, sin duda, los más repetidos en el 'street style' son como estos de Mango: de patrón ancho y con rotos XL a la altura de las rodillas. ¡Nos encantan!

Patrones 'oversize'

Lo sentimos por tus pitillo, pero en 2021 todos los vaqueros de moda son 0 ajustados. 'Wide leg', rectos, 'tapered'... las variantes son infinitas y, ante todo, superconfortables, porque, si algo nos ha enseñado un año de pandemia, es que el estilo no debe estar reñido con la comodidad.

Las cinco tendencias de pantalones vaqueros que lo van a petar en 2021 Ver 5 fotos

'Cut out'

Si en los últimos días has estado atenta a Instagram, habrás notado que tu 'feed' se ha llenado de looks protagonizados por vaqueros 'cut out', sí, esos pantalones a los que parecen haberles quitado trozos de tela en lugares estratégicos (como la cintura o el interior de los bolsillos) para dejar la piel al descubierto. Son, probablemente, la opción más atrevida de la primavera-verano 2021 y en Pull&Bear tienen varias opciones irresistibles. ¿Te animas?

A todo color

En el lado contrario de la balanza de las tendencias encontramos los vaqueros de colores, una de las propuestas más divertidas y sencillas para renovar tu cajón de los jeans; y es que con el buen tiempo ha llegado el momento de darle un respiro a los clásicos pantalones en azul índigo y probar con una paleta más primaveral. ¿Los tonos más buscados? El rosa (como estos de Stradivarius) y el beige claro, ambos muy apetecibles para esta nueva estación.

Efecto 'patchwork'

Este tipo de vaqueros que parecen creados a base de retales son uno de los grandes 'hits' de los últimos meses y prometen seguir dando mucho que hablar en los próximos. Y no solo en cuestión de pantalones: esta tendencia ha alcanzado todo tipo de prendas 'denim' y, además, ya es un éxito en las redes sociales. Y ojo, porque si todavía crees que el 'patchwork' no es para ti, debes saber que muchas tiendas han lanzado diseños bicolor que recrean este efecto en su faceta más moderada (como estos de Ba&sh), más fáciles de llevar en el día a día.

Denim 'eco'

Y guardamos lo más importante para el final porque la verdadera (y más necesaria) tendencia del 2021 tanto en vaqueros como en el mundo de la moda en general es la sostenibilidad. Pero, ¿sabías que los jeans son, con diferencia, la prenda más contaminante de tu armario? Fabricar un solo par requiere más de 3.000 litros de agua y desteñirlos, al menos 75. Por esa razón muchas firmas están dedicando sus esfuerzos a crear tejidos y procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente; y los avances ya son palpables: el uso de algodón orgánico, sostenible o reciclado se ha extendido notablemente y, además, se han desarrollado diferentes tecnologías en busca del ahorro energético y de agua.

En este sentido, puedes buscar etiquetas con el sello Cradle to Cradle Certified GOLD (el máximo certificado 'eco' aplicable a prendas denim, que garantiza, entre otras cosas, la sostenibilidad no solo del tejido vaquero, sino de la pieza al completo: botones, hilos, adornos...; así como que en su fabricación no se ha desperdiciado ni un litro de agua y que los químicos empleados presentan 0 riesgos para las personas y el planeta). ¡Tenlo en cuenta cuando vayas a comprarte tus próximos vaqueros!