Prendas fluidas en tonos tierra es justo lo que necesitas para desconectar y relajarte en casa estas vacaciones.

Cecilia Franco

Es innegable que lo más 'trendy' en la actualidad se encuentra en la comodidad. Las prendas de punto o de algodón se han convertido en una de las opciones favoritas de nuestras celebrities. Ahora, una de las modelos con más estilo de nuestro país, Eugenia Silva, se une al estilo 'comfy' con un conjunto de algodón de Mango minimalista que desearás llevar para estar en casa esta Semana Santa.

Eugenia Silva se ha convertido en todo un referente del mundo de la moda. La modelo nos ha demostrado que, a pesar de su estilo sofisticado, 'chic' y elegante, sabe cómo llevar looks 'comfy' sin perder de vista su estilo. ¿Quién dijo que un chándal no puede ser elegante? Eso es porque no has visto la propuesta de Eugenia Silva.

Las prendas más cómodas y fluidas han llegado para quedarse y, con ello, los conjuntos. Muchas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas, como Mango o Zara, han apostado por ofrecer diversos estilos y diseños de punto que han logrado conquistar a las que más saben de moda y convencernos de la versatilidad de estas prendas.

Tamara Falcó encontró en Zara el conjunto de punto bordado más ideal, Amelia Bono lo combinó con las famosas botas engomadas y, de pronto, nos dimos cuenta que había un look 'comfy' en color blanco que todas llevaban.

Ahora que nos enfrentamos a una Semana Santa completamente diferente a las anteriores, nuestras celebrities favoritas nos dan algunas ideas 'comfy' para que, los días que te quedes en casa, renuncies al pijama y luzcas elegante, pero a la vez, cómoda. Chenoa ha sido la primera en lanzarnos una idea 'comfy' primaveral para estar en casa, y ahora es Eugenia Silva quien se une a esta tendencia con una propuesta de Mango.

La modelo nos ha sorprendido con un conjunto de punto de jersey fluido de mangas abullonadas (25,99 €) y pantalón con cintura elástica (25,99 €) en color tierra. Un 'total look' perfecto que, además de cómodo, te aportará esa paz y tranquilidad que necesitas para andar por casa.

Todo una lección de estilo que corrobora que comodidad, minimalismo y elegancia van de la mano. Encuentra en tus tiendas 'low cost' los mejores conjuntos de estilo 'comfy'.