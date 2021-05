Sienta tan (tan) bien que ya te avisamos que durará unas pocas horas disponible en la web de Massimo Dutti.

Que los bikinis y bañadores hayan aparecido en pleno mes de mayo, sin ser verano, no es casualidad. Y es que este año, quizás más que nunca, queremos que llegue ya el verano y todo lo que esta temporada implica (playa, buen tiempo, relax…).

Pero, ¿qué bikini o bañador elegir? Quizás es la pregunta más repetida antes de que llegue la temporada de buen tiempo. ¿La buena noticia? La modelo Eugenia Silva nos ha enseñado cuál es el bikini que mejor sienta esta temporada y lo ha encontrado (¡cómo no!) en el universo Inditex.

La modelo no se ha podido resistir a dar comienzo a la temporada de moda baño, y ya ha estrenado nuevo bikini, y lo hemos visto a través de su Instagram. Un bikini que ha conquistado a todos sus seguidores (incluidas nosotras), y que querrás añadir desde que lo veas en tu 'wishlist' del verano. Y la verdad, no extrañaría para nada que se convirtiera en uno de los más deseados, porque este bikini que ha lucido la modelo española Eugenia Silva sienta tan bien que parecerá que no lleves nada.

El bikini con el que irás muy cómoda a la playa y, además, favorece, lo ha encontrado Eugenia en la nueva colección de moda baño de Massimo Dutti. Se trata de un bikini en color marrón chocolate compuesto por un sujetador de aros con tirantes ajustables y una braguita en el mismo tono de corte en ‘V’. El sujetador cuenta con un precio de 39,95 euros y la braguita cuesta 29,95 euros.

Algo por lo que no querrás perder la oportunidad de adquirir este bikini, además de los aros que permiten mayor sujeción en la zona del pecho, es también por su tejido. El bikini de Massimo Dutti está elaborado con poliamida (lycra), una tela llena de elasticidad y, con un detalle que todas valoramos en verano: el secado rápido.

Si te has enamorado del bikini, estás de suerte porque en Massimo Dutti lo han sacado en más colores: negro, arena y gris. ¿Y tú con cuál te quedarías?