De todos los vaqueros blancos, estos son los de tendencia que mejor sientan, palabra de Instagram

Los vaqueros blancos que triunfan esta temporada.

Clara Hernández

No falla: llega la primavera y una de las prendas en las que pensamos son unos vaqueros blancos, ese clásico atemporal que siempre está de moda, brilla con los meses cálidos, ilumina looks y, además, este año cobra, incluso, más peso del habitual en nuestro armario.

"Tener unos vaqueros blancos es un 'must have' esta temporada", aseguraba hace unas semanas en su perfil de Instagram la estilista Montse Nieto, responsable de los looks de Tamara Falcó en 'El Hormiguero', tras vestir a esta con unos jeans de este color de la marca S.O.S. Jeans (y combinarlos maravillosamente con una blusa con hilos brillantes de Ailanto).

Aunque no todos los vaqueros blancos valen. Para la estilista, mientras el 'superslim' ha quedado "algo obsoleto", los que marcan la tendencia y, además, quedan muy bien son "los de pierna más ancha". Eso sí, "siempre depende de la tipología corporal de cada persona", un apunte que explicaría por qué Eugenia Silva nos enamora cada vez que luce pitillos denim blancos irremediablemente.

En general, Instagram parece respaldar la opinión de la experta con ejemplos que se decantan, en su mayoría, por jeans en ese color que siguen las líneas 'wide leg', 'loose', 'slouchy' o, en su defecto, rectos o 'straight', modelos que marcan también las tendencias general en pantalones denim de 2021.

Este mismo viernes, Melissa Villarreal optaba por unos vaqueros rectos de tipo cropped, mientras Marta Lozano revelaba en sus 'stories' de donde procedían sus jeans blancos 'wide leg'.

Se trataba del modelo Jeans ZW The Trute Wide Leg de Zara (29,95 euros), que estiliza gracias a su cintura alta y su pernera amplia. Y que quedaba genial con un 'total look' blanco formado por top y camisa encima, una opción por la que también había optado Melissa Villarreal.

Asimismo, María Pombo ratificaba lo cómodos y versátiles que pueden ser unos vaqueros blancos que se van ensanchando a partir de la cadera el pasado mes de febrero en un día de "solazo" (ella llevó con un básico: un jersey de punto en color chocolate y bolso a juego).

En su caso, eran unos pantalones de Mango, firma que ahora mismo triunfa con sus jeans de tipo culotte (de tiro alto y pierna ancha, que acaban a la altura de la pantorrilla), que tienen un precio de 29,99 euros, y sus modelos flare, ligeramente acampanados en la parte inferior (29,99 euros). Por cierto, de la misma marca con los vaqueros blancos con los que también Mery Turiel nos encantó hace un tiempo.

Casi a la vez que María Pombo, Paula Ordovás demostraba su pasión por unos vaqueros similares de pata ancha que, en su caso, pertenecen a Uniqlo, una de las firmas a las que suele recurrir en cuestiones denim. De nuevo, la apuesta era con cintura alta, para alargar pierna.

La instagrammer y empresaria añadió al conjunto elegancia construyendo outfit bicolor en blanco y negro compuesto por chaqueta cropped negra, top blanco y unos salones de tacón con estampado de cebra que sumaban centímetros.

Laura Escanes (de pernera ancha y 'cropped'), María García de Jaime (tipo 'mum'), Amelia Bono (flare) Patricia Conde y Mery Turiel (loose fit), Marta Carriero (rectos) son otras de las fans de los jeans blancos e inmaculados de tendencia, y de sus combinaciones con cropped tops, chalecos y blazers.

Por su parte, Laura Matamoros es la responsable de recordarnos que los vaqueros rotos son otro de los 'must' del año (sus favoritos son los de la marca Levi's).

¿Convencida de que tienes que tener unos pantalones vaqueros blancos en tu vida, más ahora que suben las temperaturas?

Mira los jeans favoritos de nuestros armarios y de Instagram: