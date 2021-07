Te atreverás con los tops 'extracropped' gracias al diseño de H&M que ha encontrado Grace Villarreal por menos de 10 euros

La 'influencer' Grace Villarreal ha encontrado el top más bonito y favorecedor en las rebajas de H&M que combina con TODO. ¡Lo queremos!

Cecilia Franco

Colarse en el armario de Grace Villarreal debe ser una fantasía. Desde que ha comenzado el verano, todas y cada una de sus propuestas no han defraudado a nadie y, como buenas 'fashionistas', sentimos esa constante necesidad de hacernos con los looks que nos propone. Si tenemos que hablar de los grandes protagonistas de estilo del verano, además de los vestidos, diríamos los tops. Pues bien, tenemos buenas noticias porque Grace Villarreal ha encontrado el top 'cropped' más bonito de H&M que mejor combina con los pantalones de Mango y por menos de 10 euros.

La 'influencer' Grace Villarreal lo que hace es magia a través de su Instagram. Además de compartir fotos tiernas con su familia y divertidos 'post', también aprovecha para lanzar ideas 'fashion' que nos encantan porque en muchas ocasiones son bastante asequibles, ¡gracias mundo 'low cost'!

Fue ella la que nos animó a meter en la maleta un bikini rojo y cuando pensábamos que ya habíamos salido de nuestra zona de confort, apareció con prendas de estilo sesentero y un vestido 'tie dye' de ensueño que nos animó con esta tendencia, si no lo habíamos hecho ya.

Pues bien, somos muchas las que no nos atrevemos con ciertas tendencias, porque no es de nuestro estilo o por miedo. Y puede que cuando hablamos de tops, si eres de las que no te gusta enseñar el ombliguito, pienses justo eso. ¡Pero no, amigas!

Cuando veas el top 'extracropped' de H&M que nos ha descubierto Grace Villarreal te atreverás con el diseño más cortito del universo. ¿Por qué? Porque su corte es muy favorecedor, las mangas abullonadas dan ese toque elegante, el escote terminado en lazada es precioso y porque, además, combina ideal con el pantalón ancho de lino en tono naranja de Mango con el que irás comodísima. ¿Son suficientes razones?

Bueno, se nos olvida una y la más importante. Este top lo encontrarás en H&M por tan solo 6,99 € (ya que se encuentra rebajado) y está disponible en tres colores, para que elijas la opción que mejor se adapte a tu estilo. ¿No es genial?