Bonito, elegante y versátil. Grace Villarreal nos ha provocado una necesidad con el top de Mango que ha encontrado en las rebajas y que ha combinado con jeans. ¡Ideal!

Cecilia Franco

Una de las razones por las que nos encantan tanto las rebajas es por encontrar verdaderas tendencias sin necesidad de tener que gastar mucho en la renovación de nuestro armario. Sin embargo, si eres de las que aún no has encontrado nada hasta el momento en tus tiendas 'favs', eso es porque no has echado un ojo al Instagram de Grace Villarreal. Ella ha encontrado el top más bonito del verano de Mango que mejor queda con jeans.

Ya no hay excusas. A través de Instagram, nuestras 'influencers' favoritas no dejan de lanzarnos continuamente nuevas tendencias, básicos de armario y, a lo que hay que sumar ahora, sus descubrimientos llenos de descuentos.

Grace Villarreal es el claro ejemplo a lo que hacemos referencia. Y es que la 'influencer' no deja escapar ni una sola tendencia, nos animó con la tendencia 'cut out', y sabe cómo convencernos para invertir en prendas que realmente merecen la pena.

Son muchas las publicaciones (o sea, todas) que provocan un gran revuelo entre sus seguidores. "¿De dónde es esta prenda?", es uno de los comentarios más repetidos en todos y cada uno de sus posts. Y la verdad es que, después de ver todas sus propuestas y combinaciones, no nos extraña.

Hace poco descubrimos dónde se escondía el famoso bañador 'brilli brilli', y ahora hemos encontrado el top que mejor queda con jeans. Porque sí, somos muchas las que a pesar del calor que hace, por las circunstancias o porque simplemente nos sentimos más cómodas, seguimos llevando jeans. Y aunque cierto es que la ventaja de esta prenda es que su combinación puede ser infinita, en verano un top será la mejor elección.

Pues bien, Grace Villarreal ha encontrado el top de Mango más bonito y favorecedor del verano. ¿Lo mejor? Está rebajado (ahora 14,99 €) y será imposible no incluirlo en el carrito.

Un diseño cortito de escote palabra de honor, estampado floral 'black & white' y detalles fruncidos que nos encantan. Ella lo ha combinado con unos jeans rectos de Zara y sandalias planas. En las rebajas de Mango descubre verdaderos tesoros en tendencia y arrasa con 'lookazos' como los de Grace.