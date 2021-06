Grace Villareal o las claves para ser la invitada perfecta (con el escote perfecto)

Espalda ligeramente descubierta, sandalias doradas, corte largo y algún que otro complemento llamativo. Grace Villareal sabe cómo componer un look de invitada perfecto.

María Viéitez

Estamos en plena temporada de eventos. Las bodas, bautizos, comuniones y, por qué no, fiestas veraniegas, requieren de nosotras estar al tanto de las últimas tendencias y, cómo no, echar un vistazo de vez en cuándo a las sugerencias de las ‘influencers’, para encontrar la inspiración que necesitamos para montar un look perfecto.

Decidirse por un vestido de invitada puede resultar difícil. Dependerá de la hora del día en que se celebra el evento, el tipo de celebración, el dress code ¾si lo hubiera¾ y la personalidad que tú misma quieras darle al look. Lo que sí es cierto, es que cualesquiera sean las circunstancias, si vas de invitada a un evento, tu look deberá reunir ciertas condiciones.

Así, deberás escoger un vestido sencillo que no eclipse a los protagonistas pero que, al mismo tiempo, te permita destacar. Recuerda que es preferible optar por la sencillez en lugar de la extravagancia: menos es siempre más. Los complementos por otro lado deberán ir siempre en concordancia con las prendas principales: no mezcles patrones ni tendencias. Y, por último, deberás ser cuidadosa con los colores (evita, ante todo, los flúor).

Pueden parecer demasiadas condiciones cuando tienes poco tiempo o una ocasión especial te pilla por sorpresa, pero no desesperes. Grace Villareal (@gracyvillareal) ha conseguido reunir en su último outfit las claves que pueden convertir tu look de invitada en sublime.

La ‘influencer’ española ha elegido en esta ocasión un vestido color rosa crepe de corte largo, manga corta y escote en la espalda. Pero lo mejor de todo, y quizás es por ello por lo que este vestido está muy cerca de ser perfecto si es que no lo es, es el suave satén que forma cascada en la manga y un delicado fruncido en la parte delantera.

Para completar el elegante look, Grace lo ha combinado con unas sandalias de tacón doradas que, sin restar protagonismo al vestido, lo elevan convirtiéndolo en un atuendo muy distinguido. Y para finalizar, ha añadido un bolso joya color verde esmeralda con flecos, un tono que encaja a la perfección con el rosa del satén.

El vestido es un diseño de la marca española Inuñez (@inunez), que, tal y como ha confesado la misma Grace, nos ha robado el corazón con sus formas delicadas y la elegancia de sus diseños.

Lo positivo de escoger un vestido de tonos nude y formas sencillas es que te será mucho más fácil encontrar los complementos para un look perfecto. Así que, recuerda: opta por la sencillez y no dejes de consultar las sugerencias de las 'influencers' para encontrar el vestido perfecto.