La 'influencer' y diseñadora Rocío Osorno nos ha enamorado con el diseño estrella de Asos perfecto para deslumbrar, literalmente, en tu próxima fiesta.

Cecilia Franco

Siempre que hacemos referencia a looks de fiesta, seguro que ronda en tu cabeza esa ansiedad por verlo todo como una verdadera complicación. Pero lo cierto es que nuestras 'influencers' favoritas nos han demostrado, en más de una ocasión, que es posible convertirse en una invitada 10, sin preocupaciones. Gracias a nuestras tiendas 'low cost' todo es mucho más sencillo y, si no, que se lo digan a Rocío Osorno. ¿Buscas algo deslumbrante? En Asos hemos encontrado la joya de la corona.

Desde el momento que recibimos una invitación, sentimos nervios a flor de piel. Y aunque puede que se trate por el evento en sí, sabemos que el look es algo que preocupa de verdad. Sin embargo, gracias a las redes sociales esto ha cambiado e 'influencers' como Rocío Osorno se han convertido en una fuente de inspiración.

-Tengas o no boda a la vista tu nueva debilidad será el vestido de edición limitada de Zara que nos ha descubierto Rocío Osorno.

-Desearás tener marcado un evento en el calendario para estrenar el vestido 'black & white' de Mango de Rocío Osorno.

La 'influencer' y diseñadora no solo se encarga de mostrarnos ideas de su propia firma, que por cierto no pueden ser más espectaculares. Sino que también nos lanza muchísimas ideas 'low cost', así como muchísimas tendencias que no pueden faltar en un diseño de invitada.

Ella que revolucionó Instagram con el conjunto multicolor, y que consiguió hasta el vestido que nos salvó nuestro fondo de armario ahora deslumbra con una opción perfecta que nos solucionará nuestra próxima boda o fiesta de gala.

Hace unos días nos convenció con un diseño de Mango que justificó la nueva tendencia bicolor que arrasará entre las invitadas esta temporada. Sin embargo, para todas aquellas que nos gusta el 'glitter', nos trae ahora una opción infalible que olvida las ideas más apagadas.

Nos tiene acostumbradas a encontrar diseños originales, pero lo que no sabíamos es que el vestido más deslumbrante se encontraba tan cerca. En su último post nos descubre un diseño de lentejuelas de Asos (187,99 €) que juega al contraste degradado con tonos plateados y rosados. Un vestido midi que parece de lujo, con la espalda al descubierto, que no puede ser más elegante. ¿No es espectacular?

Este diseño de fiesta es todo lo que necesitarás en tu próximo evento. ¡El vestido de tus sueños que marcará la diferencia se encuentra en Asos!