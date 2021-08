Si buscas ampliar el fondo de armario debes saber que, Rocío Osorno ha encontrado en Zara el vestido lencero 'total black' más elegante y versátil.

Cecilia Franco

Desde hace décadas los vestidos negros son algo así como un salvavidas 'fashion'. Y a pesar de que se considere como un básico de armario sencillo, es cierto que en más de una ocasión, sobre todo, para citas especiales (o no tan especiales), los vestidos negros nos han ayudado siempre a conseguir un look perfecto, siempre en tendencia y con un nivel elevado de elegancia. Sin embargo, tiendas como Zara han querido ir más allá y Rocío Osorno nos descubre el vestido negro que podemos decir es todo un sueño hecho realidad.

¡Cuántas veces un vestido negro nos ha salvado de algún que otro apuro! Muchas, ¿verdad? Al margen de las tendencias y de los diseños estampados que nos encontramos en nuestras tiendas 'low cost' en la época estival, los vestidos negros se han convertido en un básico de armario atemporal. Tener en el fondo de armario un LBD, diseños de corte más largo o diferentes detalles es como tener ese look súper acierto al que recurrimos en los días que no queremos pensar mucho o no encontramos inspiración para las combinaciones.

Sin embargo, aunque tenemos fichados casi todos los diseños de Zara (o eso creemos), viene Rocío Osorno a demostrarnos todo lo contrario. Y es que, si los vestidos lenceros nos han conquistado esta temporada en todas sus versiones, ahora nos descubre una verdadera joya lencera que confirma ese 'menos es más' a base de 'total black'.

¿Un vestido bonito para la rentrée? Es negro, y lo hemos encontrado en Zara por 59,95 €. Un diseño que nos encanta porque es lencero, es perfecto para llevar en cualquier estación del año e incluye detalles lenceros 'cut out' de lo más elegantes perfecto hasta para arrasar en esas citas especiales. ¡Te verás espectacular!

Gracias a Rocío Osorno hemos aprendido a olvidar los 'por si acasos' en la maleta este verano, pero gracias a ella también confirmamos que la tendencia 'cut out' no puede faltar en ninguno de nuestros looks 'fashionistas' y que los básicos de armario más versátiles nos salvarán de los "¿qué me pongo?" Con este diseño abandonaremos esa gran pregunta que tanto nos aturde y nos enamoraremos de la versatilidad infinita.