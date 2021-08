Parece que no a todo el mundo gusta el tema multicolor, pero Rocío Osorno consigue que acabes amando su último conjunto por el simple hecho de llevarlo ella. ¡Originalidad al poder!

Cecilia Franco

Rocío Osorno sabe que hay tendencias para todos los gustos. No todas nos animamos con todo aquello que se pone de moda, y pese a que nuestras 'influencers' favoritas se arriesgan con todo y nos demuestran su versatilidad, en ocasiones nos descubren prendas que provocan un amor-odio entre sus seguidores. Algo como lo que ha sucedido con el look multicolor de rayas que alegrará el entretiempo.

Venimos avanzando desde hace un tiempo que el mundo de la moda ya no lo concebimos de la misma forma. Los looks más 'trendy' son 'cosy', y la temporada otoño-invierno ya no es sinónimo de tonos neutros apagados, sino más bien de mucho mucho color. Y, si no, observa el último look de Rocío Osorno.

"Lo dicho, o lo odias o te encanta", y nosotras tenemos que decir que lo adoramos por dos razones. Se trata de un conjunto comodísimo y original, y su precio no puede ser más 'top'. Lo cierto es que la 'influencer' que nos descubrió el vestido que nos salvó el fondo de armario y encontró la falda que todas buscábamos, ahora tiene claro que los conjuntos de entretiempo para dar la bienvenida al otoño serán de colores, se combinarán con blazer y arrasarán en tienda.

Porque sí, todo lo que Rocío Osorno lleva se convierte en lo más buscado y este conjunto multicolor, al fin y al cabo, tiene algo de especial y diferente que normalmente no vemos en nuestras tiendas 'low cost' y, por consiguiente, volará. Así que decimos ya de dónde es, ¡antes de que se agote!

Se trata de un conjunto que pertenece a la firma Cider. Un proyecto directo desde Hong Kong que trata de ofrecer moda a una nueva generación, outfits especiales llenos de originalidad y, en definitiva, moda pensada para ti.

El conjunto en cuestión es un diseño boho de pantalón de pata ancha y top lazada con un escote corazón precioso. Este look, perfecto para combinar con una blazer en los días más frescos, lo podrás encontrar disponible en dos colores y, ¿lo mejor? Su precio 32,85 € incluye las dos piezas.

Rocío que nos ha hecho olvidar los por si 'acasos' y nos ha provocado verdaderas necesidades, ahora nos teletransporta a los colores más caribeños para empezar la nueva temporada, tal y como concebimos ahora la nueva moda. ¿Otoño y color? ¡Nosotras decimos sí!