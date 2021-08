Gracias al truco de Rocío Osorno conseguiremos llevar lo imprescindible en la maleta

Por fin dosificar la maleta será más fácil que nunca cuando veas el truco de Rocío Osorno para crear looks de tarde versátiles con básicos.

Cecilia Franco

Este verano nos está dando gratas sorpresas en lo que a moda se refiere. Sin embargo, cuando pensamos que ese efecto impacto no puede ir a más, aparece Rocío Osorno a demostrarnos lo contrario. ¿Llevar ropa de más en la maleta? Con este truco te olvidarás de llevar 'por si acasos' innecesarios y darás mucha rentabilidad a tus bikinis.

Cuántas veces un fin de semana en la playa se convierte en una odisea y un equipaje de 10 kilos imposible de cerrar. Muchas, ¿verdad? Y no aprendemos. Nos gusta ser previsoras, pero eso no significa que tengamos que llevar el armario a cuestas para que no nos falte de nada o eso nos ha querido demostrar Rocío Osorno con su última propuesta.

La 'influencer', capaz de agotar existencias en tiempo récord de toda prenda del gigante 'low cost', parece que su objetivo a la hora de preparar la maleta de vacaciones es muy distinto al nuestro. ¡Y queremos aprender de ello!

Solo ella consigue dar con vestidos que perecen de lujo en Zara o llevar tendencias imposibles con un estilo tan sofisticado que estamos ansiosas por conocer novedades e ir directas a la tienda a arriesgarnos. Sin embargo, en ocasiones, no todo es lo que parece y, aunque es todo una 'fashionista', su maleta de verano no necesita de cantidad para conquistarnos, sino de calidad a la hora de combinar.

Si ya nos hemos rendido al bikini 'tie dye' por su efecto sorpresa, más nos rendimos a esta sorpresa que nos hemos llevado con su último look. Estábamos avisadas que la tendencia 'cut out' se había colado en su armario, lo que no sabíamos era su capacidad de transformar un look de playa en un impecable outfit para disfrutar de las tardes de verano.

¿Por qué lo decimos? Porque, cuando fichamos su look, todas pensábamos que se trataba de un top blanco con detalles 'cut out', simple y sencillo. Sin embargo, tras nuestra investigación hemos descubierto que se trata de un top cruzado, pero de un top de bikini que ha encontrado en H&M, ahora además rebajado a 10,99 €.

Un top de bikini que ha combinado con una falda pareo de Zara que, aunque se trata de un diseño espectacular, no te sorprenderá que se encuentre agotada.

Hemos de reconocer que la reina de las tendencias nos ha dado una lección de estilo al demostrarnos la versatilidad que tienen nuestros bikinis más allá de la playa. Así como el truco que necesitábamos saber para que, definitivamente, nuestra maleta termine con los 'por si acasos' innecesarios. Varios bikinis, bañadores y faldas, ¡y tenemos los looks de mañana, tarde y noche!