La diseñadora e 'influencer' Rocío Osorno vuelve a hacer magia con este 'total look' de lino de Zara y agota todas sus existencias. ¡Deseando que vuelva!

Cecilia Franco

Si no lo vemos, no lo creemos. Es increíble la capacidad e influencia que tiene Rocío Osorno a la hora de proponer looks y prendas de nueva temporada. Solo ella consigue que nos olvidemos por completo de las rebajas con cada una de sus ideas llegando a agotar existencias en cuestión de horas. No hay más que observar su último 'total look' de Zara para comprender el por qué se ha agotado al instante. ¡'Lookazo' a la vista!

No comprendemos exactamente cómo lo consigue, pero todo lo que toca, lo agota. ¡Es pura magia lo que ella logra! Después de descubrirnos el mono de Zara que prometía agotarse en tiempo récord, no tardó en demostrar que, efectivamente, no iba a ser la única prenda que iba a arrasar.

-El bikini 'tie dye' de Rocío Osorno al que se rendirán las que más saben de moda por su 'efecto sorpresa' más favorecedor.

-Rocío Osorno lo tiene claro: una gabardina de Uniqlo es un genial recurso hasta en pleno verano.

De pronto apareció con el top 'cut out' más 'fashion' de Asos y voló. Y ahora parece que ha sucedido algo similar pero, en esta ocasión, con el look al completo. Ha sido tal el flechazo entre sus seguidores, que el 'total look' no ha tardado en colgar el cartel agotado y solo deseamos que el gigante de Inditex nos escuche para que cuanto antes vuelva su reposición.

En Zara, concretamente, encontró el vestido retro más 'top', nos conquistó con el vestido de edición limitada que parece de lujo, y ahora nos demuestra que el conjunto del verano es tan colorido como este de Zara.

"Con lo poco que me gustaba a mi el color rosa...", comentaba Rocío Osorno. Y justo eso mismo pensarás cuando observes su combinación si tampoco te considerabas muy fan de este color. Un look compuesto por un 'crop top' de lino en tonos anaranjados, escote 'halter' cruzado (19,95 €) y pantalón de lino 'wide leg' en tono rosa (25,95 €) con el que nos demuestra esa mezcla de colores en tendencia, junto al flechazo que sentimos por las prendas de lino con la llegada del verano.

Esta combinación de colores arriesgada es ideal porque corrobora que este verano los tonos vivos (aunque no seas muy fan) no pueden faltar en ninguno de nuestros looks. ¿Volverán a reponer estas prendas? Estaremos atentas, pero deseamos con todas nuestras fuerzas que vuelvan a estar disponibles.